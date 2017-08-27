Tatile gelen gurbetçiler pastırma ve sucuk satışlarını artırdı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - \'PASTIRMA ve sucuğun anavatanı\' olarak gösterilen Kayseri’de esnafın yüzü, Avrupa\'dan gelen Türk işçilerin yaptığı alışveriş ile güldü.

Vatan ve aile hasreti ile memleketlerine geldikten sonra dönüş hazırlığında olan Türk işçiler yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü. Türk işçiler yakınlarına hediye götürmek ve evlerinde hasretini çektikleri Kayseri’nin eşsiz lezzetlerinden pastırma ve sucuktan alınca kentin ekonomisine de canlılık getirdi. Satışların iyi olduğunu belirten sucuk ve pastırma satıcı İlhan Tan, şöyle dedi:

\"Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da ülke olarak çok acı günler yaşadık. 15 Temmuz’daki olaylar nedeniyle tedirgin olan birçok Türk, ülkelerine çok fazla gelmedi. Bizim satışlarımız bu nedenle büyük ölçüde azaldı. Bu yaz tatili döneminde de gelen gurbetçi vatandaşlarımız yemek, dönüş yolunda kaldıkları ülkelere götürmek ve hediye etmek için pastırma ve sucuk satın alıyor. Geçen yıl ile bu yıl ki pastırma sucuk fiyatları kıyaslandığında et fiyatlarından kaynaklı olarak yükselme var.”

Pastırmanın 90-135 TL, Kayseri sucuğunun ise 45-55 TL arasında satıldığına dikkat çeken Tan, yurt dışına sucuk ve pastırma götürmek isteyen vatandaşları uyararak “ Havaların sıcak olması nedeniyle etin bozulma ihtimaline karşın, vatandaşlar mutlak olarak aldıkları ürünleri hava geçirmeyecek biçimde vakumlattırmalı ve serin yerde bekletmelidir” diye konuştu.

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