Tatilden dönenlerin çilesi başladı

Kurban Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle TEM otoyolu Kocaeli geçişinde ve D-100 karayolu İstanbul istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bayram tatilinin son gününde yola çıkan sürücüler nedeniyle TEM otoyolunun ve D-100 karayolunun İstanbul yönünde araç yoğunluğu yaşanıyor. Otoyolun İzmit geçişindeki Kandıra gişeleri, Bekirdere ve Gültepe rampası mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Trafik ekipleri, yoğunluk nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde önlemlerini artırdı. Yetkililer, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.