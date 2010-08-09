-TATİLCİYE BİLGİSAYAR UYARISI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Güvenlik yazılımı firması Eset Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, tatile giderken bilgisayarını yanına alanların son sürüm antivirüs programı kullanması ve cihazlarını, toz, kum, sıvılar ile sıcaktan korumaları gerektiğini belirtti. Akkoyunlu, yaptığı yazılı açıklamada, bilgisayar ile tatile çıkmadan önce altın kuralın cihaza antivirüs programı yüklemek ve güncellemek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: ''Korunmak virüsü temizlemekten daha iyidir. Netbook, laptop veya smartphone'da da olsa verilerinizi yedekleyin ve güvenli bir ortamda saklayın. Böylece bilgisayarınız çalındığı veya kaybolduğu zaman verilerinizi de kaybetmemiş olursunuz. Karmaşık şifreler kullanın. Veriler ve veri depolama cihazları her zaman şifre korumalı olsun. Hatta en iyisi özel bir şekilde şifrelenmiş (encrypt) olursa yanlış ellere geçtiğinde işe yaramaz hale gelsin. Taşınabilir diskleri ve USB aygıtları virüse karşı kontrol edin. Taşınabilir aygıtlar şu anda virüslerin yayılmasını sağlayan en yaygın taşıyıcı durumundalar. Tatile çıkmadan önce ya da işten çıkmadan önce taşınabilir diskinizİ güncel bir virüs tarayıcı ile tarayın.'' Taşınabilir bilgisayarları soğutmak için kullanılan fanların toz ve kum gibi cisimlere karşı oldukça hassas olduğuna dikkati çeken Akkoyunlu, bilgisayarların plaj gibi ortamlarda kullanılması durumunda, içlerine kaçabilecek toz ve kum parçacıklarının fanı kısa sürede kullanılmaz hale getirebileceğini kaydetti. Bilgisayarın serin tutulmasının önemine işaret eden Akkoyunlu, çalışma ortamı sıcaklığı 25–30 derece arasında olması gereken taşınabilir bilgisayarların doğrudan güneşin sıcaklık etkisine maruz kaldığında çalışma ortam sıcaklığı 50 dereceyi bulabildiğini ifade etti. Akkoyunlu, ''Bu sıcaklıklar da özellikle işlemcinin çok fazla ısınmasına, pilin ömrünün ise azalmasına neden olmakta ve bilgisayarın düzgün çalışmasını engelleyebilmektedir. Uzun şekilde bu ortamda kullanım, kalıcı hasarlara da sebep olabilir'' dedi. -''SIVI TEMASLARI BİLGİSAYARA KALICI HASAR VEREBİLİR''- Alev Akkoyunlu, taşınabilir bilgisayarların tüm elektronik cihazlar gibi sıvı temasına karşı hassas olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Özellikle bilgisayar çalışırken meydana gelen sıvı temasları bilgisayara kalıcı hasarlar verebilir. Özelikle tuzlu teması, elektronik cihazın geri dönülemeyecek şekilde hasar görmesine sebep olabilir. Sıvı temaslarında yapılacak en iyi şey, hemen bilgisayarın gücünü kesip, pilini çıkarmak ve olabildiğince yakın bir zamanda yetkili bir servise ulaştırmaktır.'' Bilgisayarlar için özel tasarlanmış toza, sıcağa, darbelere dayanıklı taşıma kılıfı ve çantası kullanılması gerektiğini belirten Akkoyunlu, çalınma riskine karşı da tatile çıkacak bilgisayar kullanıcılarını uyardı. -''GÜVENSİZ KABLOSUZ AĞLARI KULLANMAYIN''- Kablosuz ağlardan kaynaklanabilecek tehditlere de değinen Akkoyunlu, şunları kaydetti: ''Çok doğrudan bir mesaj olacak ancak herkese açık güvensiz kablosuz ağları hiçbir zaman kullanmayın. İnternete erişmek için kendi modeminizi ya da telefonunuzu kullanmak, açık ve güvensiz kablosuz bağlantıları kullanmaktan daha güvenlidir. Veri hırsızlarına karşı dikkatli olun: İnternet kafelerde bilgisayar kullanırken internet bankacılığı e-posta şifreleriniz, sosyal medya siteleri giriş bilgileriniz gibi önemli bilgileri girmekten kaçınmaya dikkat edin. Bu makinelerde keylogger (klavyeden basılan tuşları kaydeden ve şifrelerinizi çalabilen kötü niyetli bir yazılım türü) olabilir. Ayrıca USB belleklerinizi kullanırken de zararlı yazılım bulaştırabilme olasılığı bulunduğunu da unutmayın.'' Bilgisayarı mümkün olan yerde virüslere karşı taramak gerektiğine işaret eden Akkoyunlu, bu tür bir online tarayıcının ESET sitesinde bulunduğunu belirtti. Akkoyunlu, tatilden eve dönüldüğünde de bilgisayar ve telefonun, virüslere karşı taranması gerektiğini vurgulayarak, ''Döndüğünüzde bilgisayarınızı, telefonunuzu, hafıza kartlarınızı, USB belleğinizi olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın. Bu sırada bilgisayarın 'autorun' özelliğinin kapalı olduğundan emin olun'' dedi.