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Tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini tamamlayıp erken dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi ve şehir merkezinde, uzun araç kuyruklarına neden oldu

02 Eylül 2017 17:57

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini tamamlayıp erken dönüşe geçen tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi ve şehir merkezinde, uzun araç kuyruklarına neden oldu. Araç kuyruğu zaman zaman 1 kilometreyi buldu.
Kurban Bayramı için 25 Ağustos Cuma günü mesai bitiminin ardından çoğunluğu İstanbul ve Trakya\'nın çeşitli illerinden yola çıkarak Akdeniz ve Ege sahillerine geçen çok sayıda tatilci, dönüş yolunda yine Çanakkale\'yi tercih etti. Bayram öncesi Eceabat ve Gelibolu İlçeleri\'nde Çanakkale yönüne geçiş yapan binlerce vatandaş dönüş için erken davrandı. Yine aynı manzarayı yaşamamak için erken yola çıkan tatilciler,  Çanakkale Feribot İskelesi\'nde ve Demircioğlu Caddesi\'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Bayramın ikinci günü tatilini tamamlayıp, sabah yola çıkan tatilciler hiç beklemeden feribotlarla boğazı geçebilirken, öğlen saatlerinden itibaren ise yoğunluk yaşanmaya başladı. Zaman zaman oluşan araç kuyruğu 1 kilometreyi buldu.
Boğaz\'da deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale\'den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 8 feribot ile tarife olmaksızın sefer yapıp, oluşan uzun araç kuyruğunu azaltmak için seferlerini sürdürüyor.

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