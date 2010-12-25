-TATİLCİLERE ''TRAFİK TAKVİMLİ'' UYARI MUĞLA (A.A) - 25.12.2010 - Muğla Trafik Bölge Müdürü İlhami Doğangüzel, yıl tatili için Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi tatil merkezlerine gelen sürücülere içerisinde trafik kuralları ve uyarılar bulunan ''yeni yıl'' takvimleri hediye etiklerini ve sürücüleri bu yöntemle trafik kazaları konusunda uyardıklarını söyledi. Doğangüzel, sorumlu oldukları güzergahlarda trafik güvenliğini en üst seviyede sağlamayı kendilerine amaç edindiklerini belirterek, ''Bu konuda çeşitli şekilde kontrollerimiz devam ederken eğitim çalışmalarına da önem verdik. Bu amaçla yıl sonuna doğru bir trafik uyarı ve kurallarının yer aldığı afiş çalışması yaptık'' dedi. Muğla'nın önemli tatil merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye yeni yıl için gelen tatilcilere ve güzergahlarda yer alan dinlenme tesislerine asılmak üzere temel trafik kurullarının ve trafik uyarılarının yer aldığı ''trafik takvimi'' çalışmasını yaptıklarını ifade eden Doğangüzel, ''Bu takvimleri sürücülerimiz ve güzergahtaki işletme sahipleriyle paylaşıyoruz. Buradaki temel amacımız temel trafik kurallarımızı ve takvim aracılığıyla yeniden hatırlatmak. Bu çalışma ile sorumlu olduğumuz güzergahla can ve mal güvenliğini trafik anlamında en üst düzeyde sağlamayı hedefliyoruz'' diye konuştu. -TATİLCİLERE ''SEYYAR RADAR'' SÜRPRİZİ- Doğangüzel, Muğla Trafik Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 31 Aralık 2010 gecesi ve yeni yıl sabahında bölgede aralıksız olarak görev yapacağını ifade ederek, şunları söyledi: ''Son aşamasına geldiğimiz seyir halinde radar kontrollerine yeni yılla birlikte başlayacağız. Özellikle seyir halinde kontrollerimiz sorumlu olduğumuz güzergahların tamamında zaman ve mekan olgusu olmaksızın gerçekleştirilecek. Seyir halindeki ekiplerimiz kurmuş oldukları radarlarında hız ihlali yapan sürücüleri anında tespit edecek ve Karayolları Kanunun 116. maddesine göre işlem yapacaklar. Aynı zamanda da çevirme ekiplerimiz vasıtasıyla da gerektiği halde de ikaz edeceğiz. Yani yeni yılda hem durdurarak hemde seyir halindeyken aşırı hız konusundaki denetlememizi gerçekleştireceğiz.''