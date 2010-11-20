-TATİLCİLERE ''HAVADAN'' TRAFİK DENETİMİ MUĞLA (A.A) - 20.11.2010 - Kurban bayramı süresince Muğla ve ilçelerinde helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı ve dönüş yolunda trafikte kural ihlali yapan sürücüler, trafik helikopterinden tespit edilerek, ekiplere bildirildi. Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay ve Trafik Bölge Müdürü İlhami Adıgüzel, Anadolu Ajansı ekibiyle birlikte, tatilcilerin dönüş trafiğinin yoğun olarak yaşandığı Muğla-Denizli, Gökova-Marmaris ve Fethiye-Dalaman güzergahında helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Trafik Bölge Müdürü Adıgüzel, helikopterden kural ihlali yaptığını tespit ettiği sürücüleri telsizle güzergahta bekleyen ekiplere bildirdirdi. Kural ihlali yapan araç sürücülere, güzergahta bekleyen trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı. -KAMERA ŞAKASI ZANNETTİLER- Havadan denetim yapılan Denizli-Muğla karayolunda trafik helikopteri tarafından ''hatalı sollama yaptıkları'' tespit edilen 7 sürücüden 4'ü, güzergahta bekleyen trafik ekiplerince durduruldu. Sürücüler, kendilerine, ''Trafik helikopterince hatalı sollama yaparken tespit edildiniz'' şeklinde açıklama yapan polislere, ''Kamera şakası mı bu? Bugüne kadar trafikte hiç helikoptere yakalanmadık'' dediler. Trafik helikopterindeki polisler tarafından trafik kuralı ihlali yaparken yakalanan bazı sürücüler ise ihlal anını gösteren görüntüleri izlemek istediklerini söylediler. -500 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI- Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, bayram tatilinin uzun olması nedeniyle Muğla'da yoğun bir trafik akışı yaşandığını belirterek, '' Emniyet Genel Müdürlüğü'nün pilot uygulaması kapsamında 7 gün boyunca günde 5 saat havadan helikopterle trafik denetimi yaptık. Amacımız olası trafik kazalarına karşı caydırılık. Kurban Bayramı tatili nedeniyle helikopterden yaptığımız trafik denetimleri başarılı oldu. Bölgemizde bayram süresince alınan tedbirler sayesinde üzücü bir kaza yaşanmadı'' dedi. Kurban Bayramı tatili kapsamında günde yaklaşık 6 bin aracı havadan ve kardan kontrol ettiklerine işaret eden Ay, şunları kaydetti: ''Bayram tatilinin 7 günlük bölümünde Muğla ve ilçelerine gelen misafirlerimiz alınan tedbirler sayesinde herhangi bir trafik sorunu yaşamadı. Havadan yaptığımız kontrollerde de, vatandaşlarımızın birçoğunun trafik kurallarına uyduğunu gördük. Özellikle helikopterle yapılan uygulamayı ciddi bir caydırıcılık olarak görebiliriz. 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan denetimlerde yaklaşık 500 araca cezai işlem uygulandı.'' Ay, yaklaşık 15 milyon insanın ülkedeki hareketliliği düşünüldüğünde, bölgede de ciddi bir trafik akışı yaşandığına işaret ederek, ''Kurban bayramı tatili süresince özellikle Muğla-Denizli , Muğla-Milas, Milas-Söke, Milas-Bodrum, Muğla-Gökova, Gökova-Fethiye ve Gökova- Marmaris hatlarında yoğun olarak havadan denetim yapıldı. Tatilcilerin bugün ve pazar günkü dönüşlerini de çok ciddi olarak takip edeceğiz'' diye konuştu. Kurban bayramı süresince Muğla ve ilçelerinde tatil yapan vatandaşların dönüş yolcuğunun başlaması nedeniyle özellikle, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas ve Dalaman güzergahlarında her 20 kilometre bir trafik ekibinin, ''Emniyet kemeri, fazla yolcu ve trafik kuralı ihlalleri'' konusunda denetim yaptığı gözlendi.