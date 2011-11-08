Tatilcilere dönüş yolunda uyarı

T24 - Karayollarının bazı kesimlerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.







Bayram tatilinin sonuna yaklaşırken sürücüleri uyaran Karayolları Genel Müdürlüğü, www.kgm.gov.tr adresindeki web sitesinde duyurduğu Yol Durumu Bülteni'yle çalışma olan noktaları duyurdu ve sürücülere dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.





Karayolları Genel Müdürlüğü'ne göre çalışma olan 14 noktanın bilgileri şöyle:



Artvin-Erzurum yolunda sürdürülen Baraj inşaatı çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı olup, bekleyen araçlar için ulaşım aralıklarla çift yönlü olarak sağlanmaktadır.





Havran-Balıkesir yolunun 52. km.sindeki Balya Ayrımında 14-15-18.11.2011 tarihleri, 22. km.sindeki Şapçı Rampası Mevkiinde ise 17.11.2011 tarihinde patlatmalı yol yapım çalışmaları yapılacağından 13:00-17:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır.





Bafa Gölü-Milas yolunun 1-15. kilometreleri arasındaki Pınarcık ve Çamiçi Köyü Mevkiinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 14:00-16:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır.





Milas-Yatağan yolunun 4-19. kilometreleri arasındaki (Kozağaç Mevkii, Boğayokuşu Mevkii ve Karaltı Mevkii) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı ve Perşembe günleri 14:00-16:00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.





TEM Otoyolunun Mahbutbey Kavşağı-Anadolu Otoyolu Kavşağı arasında depreme karşı güçlendirme çalışmaları nedeniyle 18.05.2011-31.12.2011 tarihleri 09:00-17:00 saatleri arasında her iki yönde şerit daraltması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.





Konya-Seydişehir yolunun 42-58. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.





Burdur-Yeşilova-Serinhisar yolunun 12-14. kilometreleri arasında (Saldabeli Geçişi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 13:00-15:00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacaktır.





Maçka-Torul-Gümüşhane yolunun 12-36.kilometreleri arasındaki Köstere-Mescitli kesimi yol yapım çalışmaları nedeniyle kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılmaktadır.





Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun 188-223.kilometreleri arasında bulunan Taşoluk, Ayran, Kızlaç ve Aslanlı Tünellerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20.08.2011-15.12.2011 tarihleri arasında her iki yönde zaman zaman bazı şeritler trafiğe kapatılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.





Akşehir-Bağkonak-Yalvaç yolunun 2-13.kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle hergün 08:00-12:00 ve 13:00-18:00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılmaktadır.





TEM Otoyolunun Körfez Kavşağı-İzmit (Doğu) Kavşağı arasında asfaltlama çalışmaları nedeniyle 18.09.2011-15.11.2011 tarihleri arasında Kuzey taşıma yolunda;(Ankara-İstanbul istikameti) hafta içi 22:00-07:00, cumartesi günü 22:00-11:00, pazar günü ise 24:00- 07:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yolundan sağlanacaktır.





Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 33-87. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 08:00-19:00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılmaktadır.





Of-Çaykara-Bayburt yolunun 35-44.kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 08:00-18:00 saatleri arası trafiğe kapatılarak küçük tonajlı araçlar için trafik Taşkıran-Demirli-Köknar istikametindeki servis yolundan sağlanacaktır.





Niksar-Reşadiye-Erzincan yolunun 49-52.kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle 07.00-12:00 ile 13.00-18.00 saatleri arasında ulaşım 20 dakikalık aralıklarla kesilerek kontrollü olarak sağlanmaktadır.





Detaylı bilgi için 312 415 88 00 - 312 425 47 12 numaralı telefonlardan ve kurumun web sitesinden bilgi alınabiliyor.





