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Tatilcilerden Yunan adalarına ilgi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUGLA'nın Bodrum İlçesi'ne gelen tatilcilerin Yunanistan'ın İstanköy (Kos) ve Sömbeki (Simi) adalarına geçişleri, Kurban Bayrımı'nın ilk gününde de sürdü

01 Eylül 2017 22:06

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUGLA\'nın Bodrum İlçesi\'ne gelen tatilcilerin Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) ve Sömbeki (Simi) adalarına geçişleri, Kurban Bayrımı\'nın ilk gününde de sürdü. Tur şirketlerinin önü, sabah saatlerinden itibaren tatilcilerle doldu.
Bakanlar Kurulu kararıyla Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkartılmasıyla Türkiye\'nin ceşitli yerlerinden Bodrum\'a akın eden tatilcilerin bir bölümü Yunan adalarını da görmek için günübirlik turlara katıldı. Tatilin ilk gününden itibaren Bodrum\'dan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na devam eden geçişler, bayramın ilk gününde de sürdü. Yunan adalarına sefer düzenleyen firmanın yetkilileri feribot seferlerinin yüzde 80 doluluk oranlarına ulaştığını belirtti.
Ankara\'da esnaf olan Gazi Arız, \"Uzun bir tatil. Bizim için de hem dinlendirici, hem de eğlenceli olacak. Günübirlik tur için Yunanistan\'ın Kos Adası\'na gidiyoruz. Bir günlüğüne de olsa burayı göreceğimiz için sevinçliyiz\" dedi.
Emlak danışmanlığı yapan Senem Karaçiçek ise, \"Bayram tatili güzel geçiyor. Tatil, sevdiklerimizi görmek için güzel bir fırsat ama ben yurt dışına çıkmayı tercih ettim. Önce Yunanistan\'ın Kos, daha sonra da Simi Adası\'na geçmeyi planlıyorum. Pazar günü döneceğim. Bodrum\'da olmanın avantajlarından biri de Yunan adalarına rahatça gidip, gelebilmek. Dün de Leros Adası\'na günübirlik tur için gitmiştim. Bence gayet avantajlı turlar. Değişiklik oluyor\" dedi.
Bodrum Feribot Acentesi Müdür Yardımcısı Özgür Meral, \"Tatilin ilk günü bayağı bir yoğunluğumuz vardı. Gemilerimizin hepsi dolu olarak gidip, döndü. Bayram tatilinin başladığı günden bu yana ortalama olarak 1500 kişiye yakın yolcu Kos\'a geçiş yaptı. Daha sonrasında ise yüzde 50 düşüş olur ve dönüşler başlar. Bayram boyunca Yuna adalarına geçişin devam edeceğini düşünüyoruz. İstanköy Adası için bayram boyunca 5 bin ile 6 bin arasında yolcu taşımacılığı yapılacak diye düşünüyoruz\" dedi.

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