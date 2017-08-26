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Tatilciler, Marmaris sahillerini doldurdu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS'e bayram tatili için özel araçları ve otobüslerle akın akın gelen tatilciler, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için sahilleri, otel havuz ile su parklarını doldurdu

26 Ağustos 2017 18:44

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)- MARMARİS\'e bayram tatili için özel araçları ve otobüslerle akın akın gelen tatilciler, bunaltıcı sıcaklardan serinlemek için sahilleri, otel havuz ile su parklarını doldurdu.
Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Marmaris\'e özel araçları ve tur otobüsleriyle gelen tatilciler, 5 kilometrelik konvoy oluşturdu. 3 yıldız ve üzeri \'Her şey dahil\' sistemi çalışan otelleri dolduran tatilciler, yüksek nem ile birlikte etkisini gösteren sıcaklardan serinlemek için soluğu sahillerde aldı. Atatürk Caddesi\'nden İçmeler Mahallesi\'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar da tatilciler renkli görüntüler sergiledi. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 40 derece gösterdiği kent merkezinde, deniz suyu 22 derece ölçüldü. Marmaris ve yöresini dolduranların kimileri günü birlikte teknelerin gezi turlarına katılarak cennet koyları keşfederken, kimileri de deniz, kum ve güneş üçlüsüne bıraktı. Şezlonglarını denize çeken tatilciler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Denizde çocuklarıyla gün boyu eğlenen tatilciler, şezlonga uzanıp güneşledi, katıldıkları su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı. Otel havuzları ve su parkları sahilleri aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Marmarisli turizmciler, bayram tatilcilerinin ilk kafilesinin hafta başından itibaren tamamlanacağını, ikinci kafilenin hafta sonu geleceğini bildirdi. Tatilini Marmaris\'te ailesiyle geçirecek olan Mehmet Dönmez, \"Her bayram tatilini ailemle Marmaris\'te geçiriyorum. Ankara\'dan geliyoruz. Doğası, denizi ve düzenliliği ile cennetten bir köşe\" dedi. Eskişehir\'den gelen emekli öğretmen Sevil Aradar, \"Torunlarımla beraber bayram tatilini geçirmek için yazlığımıza geldik. Gündüz deniz ve güneşin akşamda dolaşarak şehrin güzelliklerinin tadını çıkartacağız\" dedi.

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