Tatilciler Kuzey Ege nüfusunu 10’a katladı

9 günlük bayram tatilinde Kuzey Ege kıyı beldelerinde nüfus 10 katına çıkarken, turla gidenlerin sayısı yüzde 38 arttı, konaklama süresi ortalama 4’ten 6 geceye yükseldi.

Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre; Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve turizm sezonunun başlamasıyla birlikte tatilciler Türkiye’nin kıyı şeritlerine akın etmeye başladı. Bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerinde feribot ve uçaklarda yerler neredeyse dolarken, özellikle Kuzey Ege kıyılarındaki yoğunluk bir hayli artmış durumda. Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, bölgeye olan talebin geçen seneye oranla arttığını belirterek bölgenin İstanbul’a yakın olmasının ve üç havayolunun bölgeye sefer düzenlemesinin tatilcileri cezbettiğini ifade etti. İç rezervasyonda da geçen senenin aynı dönemine göre kişi sayısında yüzde 30’a varan artış yaşandığını kaydeden Onaran, “Tatilcilerin konaklama süreleri gecelik olarak yüzde 50 arttı. Geçen sene ortalama 4 gece konaklayan misafirler bu yıl 6 gece konaklıyorlar” dedi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ilçenin kış nüfusunun 141 bin olduğunu belirterek bayramın etkisi ve turizm sezonunun başlamasıyla nüfusun neredeyse 10’a katlanarak 1 milyon 300 bine ulaştığını söyledi.

"70 binlik Ayvalık 500 bin kişiye çıktı"

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise Ayvalık’ın kışın 70 bin olan nüfusunun bayram itibarıyla yaklaşık 500 bini bulduğunu belirterek “Oteller, moteller, pansiyonlar doldu; turistik tesislerde yer kalmadı. Bunun yanında ilçemiz sınırlarındaki yazlık konutların tamamı da doldu. İlçe nüfusumuz bir anda arttı” dedi.