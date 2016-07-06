T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tatilciler Kuzey Ege nüfusunu 10’a katladı

"70 binlik Ayvalık nüfusu 500 bin kişiye çıktı"

06 Temmuz 2016 13:26

9 günlük bayram tatilinde Kuzey Ege kıyı beldelerinde nüfus 10 katına çıkarken, turla gidenlerin sayısı yüzde 38 arttı, konaklama süresi ortalama 4’ten 6 geceye yükseldi.

Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre; Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve turizm sezonunun başlamasıyla birlikte tatilciler Türkiye’nin kıyı şeritlerine akın etmeye başladı. Bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerinde feribot ve uçaklarda yerler neredeyse dolarken, özellikle Kuzey Ege kıyılarındaki yoğunluk bir hayli artmış durumda. Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, bölgeye olan talebin geçen seneye oranla arttığını belirterek bölgenin İstanbul’a yakın olmasının ve üç havayolunun bölgeye sefer düzenlemesinin tatilcileri cezbettiğini ifade etti. İç rezervasyonda da geçen senenin aynı dönemine göre kişi sayısında yüzde 30’a varan artış yaşandığını kaydeden Onaran, “Tatilcilerin konaklama süreleri gecelik olarak yüzde 50 arttı. Geçen sene ortalama 4 gece konaklayan misafirler bu yıl 6 gece konaklıyorlar” dedi. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ilçenin kış nüfusunun 141 bin olduğunu belirterek bayramın etkisi ve turizm sezonunun başlamasıyla nüfusun neredeyse 10’a katlanarak 1 milyon 300 bine ulaştığını söyledi.

 

"70 binlik Ayvalık 500 bin kişiye çıktı"

 

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise Ayvalık’ın kışın 70 bin olan nüfusunun bayram itibarıyla yaklaşık 500 bini bulduğunu belirterek “Oteller, moteller, pansiyonlar doldu; turistik tesislerde yer kalmadı. Bunun yanında ilçemiz sınırlarındaki yazlık konutların tamamı da doldu. İlçe nüfusumuz bir anda arttı” dedi.

ETİKETLER

AyvalıktatilKuzey Ege

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24