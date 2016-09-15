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Tatilciler İstanbul'a dönüyor; trafik yoğunluğu başladı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde İstanbul yönüne uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü

15 Eylül 2016 01:02

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'dan başka illerde giden tatilciler, kente dönmeye başladı. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde İstanbul yönüne uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Kurban Bayramını geçirmek için memleketlerine giden İstanbulluların dönüş çilesi başladı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde İstanbul yönüne uzun araç kuyrukları oluşurken, trafiğin yoğun ancak akıcı olduğu gözlendi.

Özel firmalarda çalışan vatandaşların Cuma günü işbaşı yapacak olmaları nedeniyle yola erken çıktıkları tahmin edilirken, devlet memurları ise 19 Eylül Pazartesi günü işbaşı yapacak. 

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