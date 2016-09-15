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Tatilciler dönüş yolunda; İstanbul girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Ankara istikametinde araç sayısındaki azlık dikkat çekti

15 Eylül 2016 02:13

Kurban Bayramı tatiline çıkanlar yola erken çıktı. TEM Otoyolu İstanbul istikametinin İzmit kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik yavaş ilerledi.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Ankara istikametine doğru yaşanan yoğunluk bugün tersine doğru yaşanmaya başladı.

Kurban Bayramı tatilinden erken dönenler nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı. TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti İzmit kesiminde yoğunluk yaşanırken, Gültepe ve Korutepe viyadüklerinin önünde araçlar yavaş ilerledi.

Zaman zaman yaşanan maddi hasarlı kazalar ise trafiğin akışını etkiledi. İstanbul istikametine doğru yaşanan yoğunluğun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Ankara istikametinde ise araç sayısındaki azlık dikkat çekti.

14 Eylül 2016, saat 22.15 itibariyle İstanbul'un trafik yoğunluğu yüzde 24 olarak belirlendi.

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