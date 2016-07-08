Tatilciler Avşa'ya akın etti, yiyecek sıkıntısı başladı

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla tatilcilerin akın ettiği Balıkesir’in Marmara İlçesine bağlı Avşa Adası’nda, yiyecek sıkıntısı başgösterdi.



Kış aylarında 2 bin 500 kişinin yaşadığı Avşa Adası’na bayramda 130 bin tatilcinin geldiği belirtildi. Otel ve pansiyonlarda yer bulamayan birçok kişi kumsalda ve camide yatarken, vatandaşların ekmek taleplerini karşılamakta zorlanan fırınlarda da uzun kuyruklar oluştu.

DHA'nın haberine göre, marketlerde birçok yiyecek ve içecek ürünleri kısa sürede tükeniyor. Yoğun kalabalık karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen bölge halkı ve esnafı vatandaşların taleplerini karşılamak için çaba gösterdi.

Her gün İDO, BUDO ve özel firmalara ait 10’a yakın feribot, deniz otobüsü ve arabalı vapur ile karşılıklı olarak 10’a yakın seferin yapıldığı Avşa Adası’nda, içme suyu ihtiyacı yaz aylarında deniz suyunun arıtılması ile karşılanıyor.