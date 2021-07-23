Tatilciler akın etti, 3 günde 200 ton çöp toplandı

Kurban Bayramı'nda Tekirdağ'ın tatil beldesi Kumbağ tatilcilerin akınına uğradı. Normal nüfusu 2 bin 500 olan mahalleye 100 binin üzerinde tatilci geldi. Belediye ekipleri Kumbağ’da, üç günde 200 ton çöp topladı.

Kurban bayramında Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi, Süleymanpaşa ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan Kumbağ Mahallesi’ne de 100 binin üzerinde tatilci geldi.

Nüfusunun 40 katından fazla misafiri ağırlayan bölgede, 3 günde 200 ton çöp toplandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, “Üç günde 200 tonun üzerinde çöp topladık. Normal zamanda günlük 2.5 ton çöp çıkıyor. Topladığımız çöplerden 100 binin üzerinde tatilci geldiğini tahmin ediyoruz” dedi. (ANKA)