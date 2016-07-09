Tatil yoğunluğu yaşanan Akçay'a araç girişi yasaklandı

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Akçay, tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
Yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akçay'da, Ramazan Bayramı tatilinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik akışında sorunlar yaşandı.
Kilitlenen trafiğe çözüm üretmek için harekete geçen yetkililerin talimatı üzerine Akçay girişindeki kavşakta görev yapan polis ekipleri, seyyar korkuluklarla trafik akışını engelledi.
Öte yandan, Edremit ilçesindeki nüfusun yerli turistlerle birlikte 2.5 milyona ulaştığı belirtildi.
Edremit Körfezi'nde pazar gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.