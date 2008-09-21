Tatil turizmciye bayram yaptıracak

Turizmciler 9 günlük bayram tatilini 4 gözle bekliyor. Ramazan'ın Eylül'e denk gelmesi ve okulların da erken açılmasıyla durma noktasına gelen iç turizm, 9 günlük bayram tatiliyle canlılık kazanacak. Kısır dönemde doluluk oranının yüzde 60'lara gerilediğini vurgulayan turizmciler, bayramda bu oranın yüzde 100'lere varacağını düşünüyor.



Yüzde 100 doluluk



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut, Ramazan'da, iç turizmin durma noktasına geldiğini, güneydeki otellerdeki dolulukların yüzde 60'lara düştüğünü belirterek, "Tatilin 9 gün olması nedeniyle, otellerimizde bayram bereketi yaşayacağız. Doluluk oranı Akdeniz bölgesinde kimi otellerde yüzde 100'ü, kimilerinde ise yüzde 80-90'ı bulacak" dedi. Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkan Yardımcısı Osman Öztürk de, şunları kaydetti: "Yurtiçinde, başta güneydeki otellerimiz olmak üzere, İstanbul, Kapadokya, Çeşme gibi ülke genelinde turizm yapılacak. Turizm sektörü, şeker tadında bir bayram geçirecek."



100 bin kişi tatilde



Bayramda ülke genelinde yaklaşık 100 bin kişinin tatile gideceğini kaydeden Club İremtur Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Ulubay ise, "Ortalama 20 bin kişi yurtdışına giderken, 80 bin kişi yurtiçinde tatilini yapacak" dedi. Nippon Hotel Genel Müdürü Nuri Kalyoncu da, "Bayramda, otel doluluğumuzun yüzde 60'ını, Ortadoğu'dan gelen misafirlerimiz oluşturacak" diye konuştu.





