Tatil sezonunda Avrupa yolları: Hangi ülkede ne kadar trafik cezası alabilirsiniz? Cezayı ödemezseniz ne olur?

Avrupa'da tatil sezonu ile birlikte, trafik cezalarındaki artış da başladı. Birçok kişinin, tatil bütçesi hazırlarken hesaba katmadığı cezalar, tatil dönüşü eve gelen makbuzlar sayesinde soğuk bir sürprize dönüşüyor.

Gerek kara yoluyla anavatanlarına giden Avrupa'daki Türkiye kökenliler, gerekse diğer Avrupa Birliği (AB) vatandaşları, yabancısı oldukları ülkelerde yüklü trafik cezaları ödüyorlar.

Cezaların en büyük nedeni ise, kara yollarındaki hızı sınırlamasına uyulmaması. Almanya'da "geblitzt", Fransa'da "flashe", Türkiye'de "radar hız kontrolü" adı verilen sistemler aracılığıyla kara yollarının büyük bölümünde hız ölçümü yapılıyor.

Avrupa'daki her ülke, hız sınırına uymayanlara farklı cezalar uyguluyor. Hollanda Televizyonu'nun (NOS) araştırmasına göre, normal hız sınırının 21 kilometre üzerine çıkan bir sürücü, bu ülkede 169 euro ceza ödüyor.

Almanya'da hız sınırı ihlalinin cezası 35, Türkiye'de ise 40 euro. Ancak eğer Norveç'te hız sınırını aşarsanız 395 euro ödemek zorundasınız.

Hız sınırını ihlal etmenin İtalya'daki bedeli 170, Yunanistan'da da 100 euro.

Avrupa'daki Türkiye kökenlilerin tatil yolu üzerindeki Sırbistan'da hız sınırı aşmanın bedeli 40 euro, Bulgaristan'da ise 25 euro.

Ancak alkollü araç kullananlar bu kadar düşük cezalarla kurtulamıyor. Bütün Avrupa ülkelerinde alkollü araç kullanmak ciddi bir suç ve ağır cezalar uygulanıyor.

Avrupa'daki bir çok ülkede kandaki alkol oranı en fazla 0,5 promil ile sınırlı. Bu oranı aşan bir sürücü Almanya'da 500 euro ceza ödemek zorunda. Eğer bu suçu İngiltere'de işlerseniz, bütçeniz ciddi bir yükle karşı karşıya kalacak. Çünkü 5 bin 700 euro ceza ödemek zorundasınız.

Romanya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde ise kandaki alkol oranı 0 promil olmak zorunda. Bir çok ülkede alkollü araç kullananların ehliyetine el konulması ya da hakkında dava açılması gibi yaptırımlar da mevcut.

Eğer İngiltere'de kırmızı ışıkta geçerseniz bunun cezası bin 140 euro. Makedonya'da kırmızı ışık ihlalinin bedeli 300, Estonya'da da 800 euro. Türkiye'deki sürücüler ise, 40 euro ceza ödüyor.

Bir çok sürücü, tatil de bir başka ülkede aldığı trafik cezası makbuzunun kendisine ulaşamayacağını düşünüyor. Ancak uygulama, bunun tam tersi. Kesilen cezalar büyük ölçüde tahsil edilebiliyor.

Çünkü 2013 yılından bu yana AB ülkeleri arasında plaka ve adres bilgisi değişimi anlaşması var. Kurallara uymayan sürücüler konusunda bir çok AB ülkesi, diğer ülkelerin plaka kayıt sistemlerine ulaşabiliyor.

AB üyesi olmayan İsviçre de bu sisteme girebiliyor. AB üyesi olmayan ülkeler de ikili anlaşmalar çerçevesinde trafik cezalarını tahsil ediyor.

Cezanın yazıldığı ülkenin polisi, masrafları da ekleyerek makbuzu sürücünün ülkesindeki polise gönderiyor. Polis de, kendi masrafını eklediği makbuzu ceza sahibine ulaştırıyor.

Eğer adrese gönderilen makbuz da ödenmezse, sürcünün ismi yurt dışındaki arama listelerine kaydediliyor. Sınırda ya da herhangi bir trafik kontrolünde bu ceza sürücüden nakit olarak tahsil edliyor.

Uzmanlar, tatsız sürprizlerle karşılaşmamak için tatile çıkmadan önce gidilecek ülkelere ilişkin trafik kural ve cezaları konusunda yol danışma merkezlerinden bilgi alınmasını öneriyor.