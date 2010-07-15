-TATİL PLANI YAPANLARIN SAYISINDA DÜŞÜŞ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - MasterCard tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen MasterIndex Araştırması'na göre Türkiye halkının yüzde 53'ü bu yaz tatili yaptı veya yapmayı planlıyor. Geçen yıl aynı dönem yapılan araştırmada tatile çıkan veya çıkma planı yapanların oranı yüzde 64 idi. MasterCard tarafından Türkiye'nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde 1.000 kişi üzerinde yapılan araştırmanın Haziran ayı verilerine göre, yüzde 47'lik kesimin yaz tatili planı bulunmuyor. Tatil için ortalama 2,1 hafta ayrılırken, süre gençlerde ve 45 yaş üstünde artıyor, Marmara ve Ege Bölgeleri'nde diğer bölgelere oranla düşüyor. Tatil yapma oranı, gelir seviyesi düştükçe azalıyor. Yüksek gelir grubunun yüzde 23'ünün yaz tatili planı bulunmazken, bu oran düşük gelir grubunda yüzde 53'e çıkıyor. Bölgesel olarak tatile en uzak duran bölgenin Karadeniz Bölgesi olduğu gözleniyor. Tatil için ortalama 802 liralık bütçe ayrılırken, yüksek gelir grubunda ortalama bütçe 968 liraya çıkıyor, düşük gelir gruplarında 705 liraya kadar iniyor. Kadınlar, yaz tatilleri için ortalama 776 lira ayırırken, erkeklerde ortalama bütçe 834 liraya kadar yükseliyor. Yaz tatili için en fazla bütçe ayıran bölge halkı, ortalama 940 lira ile İç Anadolu Bölgesi iken, ortalama 667 lira ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi en düşük bütçeyi ayıran kesim oldu. -YURT DIŞINA ÇIKACAKLARIN ORANI YÜZDE 1- Katılımcıların yüzde 29'u tatilde evde oturacağını, yüzde 22'si yurt içinde tatil köyüne veya otele gideceğini, yüzde 21'i akrabalarının/tanıdıklarının yanına gideceğini belirtti. Yüzde 9'luk kesim, kendi yazlığını tercih edeceğini, yüzde 8'lik kesim çalışacağını ifade etti. Kampa gideceklerin oranı yüzde 4, yurt dışına çıkacakların oranı yüzde 1 oldu. Kadın katılımcıların yüzde 33'ü, erkeklerin yüzde 26'sı tatillerini evde geçireceğini kaydetti. Kadınların yüzde 23'ü akrabalarını ziyarete gideceğini belirtirken, erkeklerde akraba ziyareti oranı yüzde 20'de kaldı. Tatil köyüne gitmeyi planlayanların yüzde 25'lik kesimini erkekler, yüzde 20'lik kesimini kadınlar oluşturdu. Yaz tatili planlarında, akraba yanına gitme oranı 45–64 yaş aralığında artış gösterdi.