Tatil öncesi “yurtdışı seyahat sigortası” uyarısı

İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz,

10 günlük bayram tatili öncesinde yurtdışına çıkacakları seyahat sigortası yaptırmayı unutmamaları konusunda uyardı.

Oğuz yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk yarısında 4 milyon vatandaşın yurtdışına seyahat ettiğini ve özellikle uzun tatil dönemlerinde yurtdışı seyahatlerin büyük artış gösterdiğini hatırlattı. Kurban Bayramı tatilinde de yüzbinlerce vatandaşın yurtdışına çıkmasının beklendiğine dikkat çeken Oğuz, yurtdışı seyahatlerinde seyahat sigortasının önemini hatırlatarak şöyle dedi:

“Yurtdışına seyahat edecek olan vatandaşları, olası riskler karşısında mağduriyet yaşamamaları için mutlaka “Yurtdışı Seyahat Sigortası” yaptırmalı. Yurtdışı seyahat sigortası, yalnızca vize alınırken, mecburen yaptırılması gereken bir sigorta olarak algılanmamalı. Yurtdışı seyahat sigortası zorunlu olmasının ötesinde, pek çok riskten koruduğu için tatil keyfini de sigorta altına alıyor. Anadolu Sigorta’dan poliçe yaptıran sigortalılar, sadece zorunlu tutulan 30.000 Euro’luk sağlık teminatlarına değil; bagajın kaybolmasından tarifeli bagajların zarar görmesi, çalınması veya gecikmesine kadar tatil keyiflerini kaçırabilecek pek çok aksiliğe karşı da kendilerini koruyorlar” dedi.

“Güvencesi büyük, bedeli küçük”

Anadolu Sigorta’nın sunduğu Yurtdışı Seyahat Sigortasının, son derece düşük ücretlerle edinilebildiğine dikkat çeken Metin Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa ülkeleri için yurtdışı seyahat sigortası yaptırmanın bedeli tatil süresine göre belirleniyor. İsteyen sigortalılar, bu süreyi kendi ihtiyaçlarına göre uzatabiliyorlar. Ayrıca yurtdışı seyahat sigortasının tatil sırasındaki olası riskler dışında, tur şirketiyle yapılan tatilin çeşitli nedenlerle iptal olması ve aile üyelerinden birinin vefatı ya da evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması gibi kişiyi hazırlıksız yakalayan durumlar karşısında da koruduğu unutulmamalı. Sigorta teminatları arasında; sigortalının acil mesajlarının gerekli yerlere ulaştırılması ve ihtiyaç anında hukuki/kanuni işlemlerde kullanmak üzere borç olarak sigortalıya belirli bir miktar nakit para sağlanması hizmeti de yer alıyor.”

