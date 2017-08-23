Tatil için gittiği sahilde hayatını kaybetti

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - AYDIN\'ın Kuşadası İlçesine tatil yapmak için gelen 35 yaşındaki Şakir Kurtbasan, denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kurtbasan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıllık izninde Kuşadası\'nın Davutlar sahilinde ev kiralayıp, ailesi ve akrabaları ile tatil yapan Tire Belediyesi personeli Şakir Kurtbasan, dün akşam saatlerinde denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Evli ve bir çocuk babası olan Kurtbasan, yakınlarının da yardımı ile sahile çıkarıldı. Ambulansla Söke Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kurtbasan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şakir Kurtbasan\'ın ölüm haberi üzerine sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

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