Tatil için geldiler, fuhuş operasyonunda gözaltına alındılar

Hülya ELTEŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- TATİL için geldikleri Bodrum\'da kaldıkları otelde fuhuş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklu 5 kadın, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Kadınları fuhuşa sürüklediği öne sürülen 1 kişinin 3 gün önce düzenlenen başka bir operasyonda yakalanıp, tutuklandığı bildirildi.

Bodrum\'a iki ay önce tatil için geldikleri belirlenen 8 kadın turisten 3\'ü ülkelerine döndü. Diğer 5\'i otelde konaklamayı sürdürdü. Polis, tatilleri bitmesine rağmen ülkelere dönmeyen kadınlardan Kırgızistan uyruklu Z.A.., A.G. ve K.S., Rus uyruklu K.S. ve Türkmenistan uyruklu K.S.\'nin kaldıkları Gümbet\'teki otelde fuhuş yaptıkları belirledi. Bunun üzerine dün gece otele operasyon düzenleyen polis, yabancı uyruklu 5 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlardan Kırgızistan uyruklu 34 yaşındaki K.S., polisteki ifadesinde, \"2 ay önce buraya tatil için gelmiştim. Tanıştığımız kişiler bizi fuhuşa sürükledi. Bize ayda 16-20 bin TL veriyorlardı. İyi para kazanınca Bodrum\'da kalmaya karar verdik. Ancak, yakalandık\" dediği ifade edildi. Kadınları fuhuşa sürüklediği ileri sürülen Türk vatandaşı M.S.\'nin geçen 26 Ekim\'de, düzenlenen bir başka fuhuş operasyonunda yakalanıp, tutuklandığı belirtildi.

Fuhuş yaptıkları belirlenip, gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kadın, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleriin ardından sınırdışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI