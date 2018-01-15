Tatil için geldiği Antalya'da öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'ya tatil için İstanbul\'dan gelen Cem O. (42), kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi\'ndeki pansiyonda meydana geldi. İstanbul\'dan geçen hafta tatil için Antalya\'ya gelen Cem O., kent merkezinde bir pansiyona yerleşti. Pansiyon görevlileri, tek başına kalan Cem O.\'nun odasından çıkmaması üzerine yedek anahtarla kapıyı açıp, içeriyi kontrol etti. Cem O.\'nun hareketsiz halde yattığını gören görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cem O.\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Cem O.\'nun cenazesi, polisin incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



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