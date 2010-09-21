-TATİL EDİLEN MAÇ MERCEK ALTINDA GAZİANTEP (A.A) - 21.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Gaziantepspor-Bursaspor maçının 62'nci dakikada tatil edilmesinin ardından, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görüntü kasetlerini incelemeye aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün gece Gaziantepspor-Bursaspor takımları arasında oynanan ve yardımcı hakem Muharrem Yılmaz'ın tribünden gelen bir madde nedeniyle kafasından yaralanması üzerine tatil edilen maçın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Hem yayıncı kuruluş hem de emniyetin çektiği görüntüler incelenerek sahaya yabancı madde atan ve taşkınlık yaratan seyircilerin tespit edilmesine çalışılıyor. Bu kişilerin, kimlik tespitinin ardından yakalanmasına çalışılacak. Bu arada hakem Muharrem Yılmaz'ın başından yaralanmasına yol açan maddenin taş değil, saat olduğu tespit edildi ve söz konusu kol saati Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. -HAKEME İŞ GÖREBİLİR RAPORU- Başından yaralanan ve ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürülen yardımcı hakem Muharrem Yılmaz'ın röntgeni çekilen kafasına iki dikiş atıldığı bildirildi. Hakem Yılmaz tarafından talep edilen adli raporda ise ''Basit tıbbi müdahale yapılmıştır. Hastanın genel sağlık durumu iyidir. İş görebilir'' ifadelerine yer verildiği öğrenildi. Hakem Deniz Çoban ve yardımcıları Nihat Mızrak ile Muharrem Yılmaz, sabah erken saatlerde Gaziantep'ten ayrıldılar. -GAZİANTEPSPOR CEPHESİ- Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, kararın çok ağır olduğunu, çifte standart uygulandığını öne sürdü. Olayların başlamasına orta hakem Deniz Çoban'ın neden olduğunu, golden önce saha dışına çıkarak 1-2 pet şişeyi dördüncü hakeme vermesinin seyirciyi tahrik ettiğini ifade eden Kızıl, şöyle konuştu: ''Hakem, hem aut olan pozisyonu korner olarak verdi hem de gol pozisyonunda Yalçın'a yapılan faulü görmedi. Sahaya atılan yabancı maddelerin ardından maçı ertelemesi çok ağır bir karardı. Gözlemciden izin alarak hakem odasına gittim. Orta hakem Deniz Çoban ve yardımcılarına 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundum. Doktorlardan aldığım bilgi hakemin maçı yönetmemesi için herhangi bir engel olmadığı yönündeydi. Ancak orta hakem Deniz Çoban, maçı tatil ederek bu kadar emeğe yazık etti. Haksız bir tatil oldu. Gaziantep centilmen bir şehir, burada hiç olay olmamıştır. Hakemin bu kadar ağır bir karar vermesi utanç verici. Bir takım bu kadar ağır cezalandırılamaz. 2 yıldır Kulüpler Birliği toplantısına bazı nedenlerden dolayı katılmıyordum. Ancak yarınki toplantıya Gaziantepspor'un hakkını korumak için katılacağım.'' Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise maçın tatil edilmesinin ve yaşanan olayların futbol adına utanç verici olduğunu ifade etti. Kafkas, ''Kazanabileceğimiz bir maçın bu noktaya gelmesi son derece üzücü. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Kelimelerle ifade edemiyorum'' dedi.