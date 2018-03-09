Tatil edilen Ankaragücü-Adanaspor karşılaşması bugün oynanacak

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Ankaragücü, dün (8 Mart) sahasında Adanaspor'u konuk etti.

Karşılaşamanın 9'uncu dakikasında yaşanan kısmı elektirik kesintisiyle berabere karşılaşma yaklaşık 6 dakika durdu. Daha sonrasında hakem Bülent Birincioğlu, iki takım oyuncularıyla konuştuktan yetersiz ışıkta maçı devam ettirirken, bu sefer 39'uncu dakikada ev sahibi ekibi 1-0 öndeyken, stadyumun bütün ışıkları gitti. Stat ışıklarının sönmesi üzerine hakem Birincioğlu soyunma odasına gitti. Karşılaşma hakem kararı üzerine tatil edildi.

Ankaragücü ve Adanaspor yetkilileri maçın ardından yapılan görüşmeler sonucunda maçın bugün (9 Mart) oynanması yönünde anlaşmaya vardılar. Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü-Adanaspor maçını tarafların oynama isteğini değerlendirdi ve rapor altına alınan kararda, maç bugün 14.30'da oynanmasına karar verdi. TFF, kararı maçın hakemi ve kulüplere sözlü olarak bildirdi. Karşılaşma durduğu 40. dakikadan itibaren oynanacak.

Bir sonraki hafta oynanacak ertelenecek

Ayrıca maçın ertesi güne kalmasından dolayı 11 Mart Pazar günü saat 15:30'da oynanması gereken Adanaspor-Balıkesirspor Baltok müsabakası, 12 mart Pazartesi günü saat 15:30'a, 16 Mart Cuma günü saat 18:00'deki Çaykur Rizespor-Adanaspor müsabakası ise 17 Mart Cumartesi günü saat 13:00'e alındı.