Tatil dönüşü kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Cihan KAYA/KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bugün saat 12.00\'de Muğla\'dan Fethiye yönüne giden Harun Özdemir (67) yönetimindeki 34 JB 361 plakalı otomobil, Köyceğiz\'in kırsal Toparlar Mahallesi, Mehmet Çavuş Caddesi\'nde kontrolden çıktı. Otomobil savrularak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Harun Özdemir, yanındaki eşi Emine Özdemir (65) ve kızı Sedef Özdemir (36) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçtan çıkartılıp, ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Emine Özdemir, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba- kız ilk müdahale ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazanın Fethiye\'de bir bankada memur olarak çalışan Sedef Özdemir\'in bir haftalık tatilin ardından anne ve babasıyla evlerine dönerken meydana geldiği ifade edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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