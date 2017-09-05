Tatil dönüşü can sıkıntısı nasıl geçer?

Uzun tatilin ardından yeniden iş hayatına dönmek mutsuzluk yaratıyor. Bu depresyonun üstesinden nasıl gelinir?

Bayram tatili bitti, yaz sone geliyor ve sonbahar yaklaşıyor. Yaz boyunca gittiğimiz tatiller yeni dönemi karşılamamız için yeterli mi?

Seyahat sitesi Momondo’nun araştırmasına göre; Türkiyelilerin yüzde 64’ü tatil dönüşü can sıkıntısı ve mutsuzluk yaşıyor. Verilere göre yaklaşık olarak her üç kişiden ikisi, tatil dönüşü mutsuz oluyor. Ancak aile ile vakit geçirmek mutsuzluk sendromunu atmada yardımcı oluyor.

Duvar'da yer alan habere göre, araştırmanın en çok dikkat çeken diğer sonuçları şöyle:

Kadınlar dönünce daha mutsuz oluyor

Tatili bırakıp, sorumluluklarla dolu günlük hayata geri dönmek pek kolay olmuyor. Türklerin yüzde 64’ü tatil dönüşü kendilerini mutsuz hissediyor. Bu konuda kadınlar (yüzde 68) erkeklerden bir adım önde yer alıyor (yüzde 60). Yaş dağılımına baktığımızda ise tatil bittiği için en mutsuz olan yaş grubunun yüzde 68’le 23-35 yaş grubundakiler olduğu görülüyor. Diğer yandan yaş arttıkça can sıkıntısı yaşama oranı da düşüyor. 36-55 yaş grubundakilerin yüzde 62’si tatil dönüşü kendini mutsuz hissettiğini söylerken bu oran 56-65 yaş grubunda yüzde 57’ye iniyor.

Dünyada üçüncü sıradayız

Dünya geneline baktığımızda ise tatil dönüşü kendini en mutsuz hisseden ülke, yüzde 67 ile Polonya. Polonya’yı yüzde 65’le İngilizler takip ediyor. Türkler ise yüzde 64’le bu konuda dünya üçüncüsü konumunda. Türkiye’yi yüzde 61 ile İspanya ve yüzde 60 ile Fransa takip ediyor. Tatil dönüşü sendromunu en az yaşayan ülke ise yüzde 22’yle Çin.

Aileyle vakit geçirmek tercih edilmeli

Peki, bu durumu atlatmak için en sık başvurduğumuz yöntemler hangileri ne? Verilere göre Türklerin neredeyse üçte biri dönüş gününü takip eden bir ya da iki gün için izin alıp, aile veya arkadaşlar ile vakit geçirmeyi tercih ediyor. Sendromu atlatmak için kullandığımız bir diğer yöntem ise yüzde 23’ümüzün tercih ettiği kendine zaman ayırma yöntemi. Diğer yandan kadınların yüzde 20’si, erkeklerinse yüzde 17’si tatil dönüşü sağlıklı beslendiklerinde kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtiyor. Türklerin yüzde 16’sı ise bu sendromu bir sonraki tatilini planlamaya başlayarak atlatıyor.

"En iyi çare bir sonraki tatili planlamak"

Momondo Türkiye sözcüsü Serpil Öztürk, araştırmanın sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Tatil sonrası gündelik hayata dönüş, çoğumuz için zorlu bir süreç. Ancak bu süreci daha kolay atlatmanın yöntemleri var. Örneğin Türkiye’de pek çok kişinin yaptığı gibi aileyle veya arkadaşlarla geçirmek iyi bir yöntem. Ama tatil dönüşü sendromunun en etkili çaresi, bir sonraki seyahati planlamaya şimdiden başlamak. Böylece araştırma ve planlama aşamasını keyfe dönüştürerek sonraki tatile kadar heyecanınız canlı tutabilirsiniz.”