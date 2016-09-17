Tatil cennetinde binlerce balık karaya vurdu!

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da, bu sabah sahile vuran binlerce sardalya görenleri şaşırttı.

DHA'nın haberine göre, Bozcaada'nın doğu kıyısında yer alan İğdelik-Poyraz Limanı kıyılarına bu sabah binlerce ölü sardalya balığı vurdu. Bazıları, trol çekilmesi sebebiyle balıkların öldüğü ve kıyıya vurduğu görüşünü dile getirirken, su sıcaklığının ani değişiminin de ölümlere sebep olabileceği ifade edildi.

Haber alınmasından kısa süre sonra sahile giden Bozcaada İlçe Tarım yetkilileri, ilk bulgularda herhangi bir kimyasal maddeye rastlamadıklarını belirtti. Balıkların sardalya ve boylarının yasal sınırın altında olduğu belirtildi.

Balıkları, bir balıkçı teknesinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı kontrolünden kaçmak için denize dökmüş olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken, laboratuvardan gelecek test sonuçlarına göre durumun anlaşılacağı belirtildi.