Tatil bitti, trafik çilesi devam ediyor!

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla memleketlerine ve tatil beldelerine akın eden vatandaşların dönüşü sürüyor. TEM otoyolunun İstanbul yönünde akıcı yoğunluk devam ederken, zaman zaman Düzce kesimlerinde trafik durma noktasına geldi. Sahil kesimlerinden büyükşehirlere dönmeye çalışan birçok tatilcilerin büyük yoğunluk oluşturuğu Afyonkarahisar'da da 5 kilometreye varan araç kuyrukları oluştu.

Hürriyet'in haberine göre, TEM otoyolu Düzce kesimi Gümüşova rampaları mevkisinde akıcı bir yoğunluk gözlenirken, zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Araçlarıyla dönüş yoluna giren tatilciler, TEM otoyolu Kocaeli kesimi Bekirdere Viyadüğü’nde oluşan yoğunlukta zorla ilerlemeye çalışıyorlar. Araçlardaki hız ortalamasını 15-20 kilometreyi geçmezken, trafiğin yavaş akması nedeniyle birçok sürücü araçlarını 1. vitesten 2 vitese geçiremiyor. TEM otoyolunda 3 gündür süren trafik çilesinin gecenin ilerleyen saatlerinde son bulması bekleniyor.

İzmirliler de yollarda kaldı

Kurban Bayramı'nın son gününde İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul arasındaki yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. İzmir-Bursa karayolundaki yoğunluktan dolayı Manisa'ya geç gelen yolcu otobüsleri, bu kentten başka yere gitmek isteyen vatandaşların yaklaşık 1 saat gecikmesine neden oldu.

İzmir'i Bursa ve İstanbul'a bağlayan karayolu üzerindeki Akhisar ilçesinde trafik durma noktasına geldi. Trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yardımı ile yolculuklarına devam edebildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

İzmir'i Ankara'ya bağlayan E-96 karayolu üzerindeki Turgutlu ve Salihli ilçelerinde de yoğunluktan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, ilçedeki ana kavşaklarda çalışmalar yaparak yolun sıkışan bölümlerini rahatlatmaya çalıştı.

Eve dönen tatilciler Afyon'u tıkadı

Türkiye’nin kavşak noktası konumundaki kentleri arasında yer alan Afyonkarahisar’da Kurban Bayramı sonunda tatilcilerin dönüş yolu adeta çileye dönüştü. Karayollarında 5 kilometreye varan uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul, Ankara, Antalya, Konya ve İzmir olmak üzere birçok kentin geçiş güzergahında bulunan Afyonkarahisar'daki karayollarında bayram trafiği yaşanmaya başladı. Özellikle Afyonkarahisar-İzmir karayolunda 5 kilometreye varan uzun araç kuyrukları oluştu. Tatilcilerin ulaşımlarında çoğunlukla hususi araçlarını tercih ettikleri gözlenirken, şehirlerarası çalışan otobüslerinde sayılarının fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Uzunluğu 5 kilometreye varan araç kuyrukları oluşturan tatilciler, Özdilek Kavşağı-Varan Kavşağı arasında yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldılar. Küçük çaplı maddi hasarlı kazalarında meydana gelmesi trafiğin iyice içinden çıkılmaz bir hale gelmesine neden olurken, bölgede çok sayıda polis ve karayolları ekibi de görev yaptı. Ambulanslarında araç kuyruklarına takıldıkları trafikte, Özdilek Kavşağında 112 Acil Servise ait mobil ekiplerde görev yaptı.