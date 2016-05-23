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Tatil bitti, TEM’de dönüş çilesi başladı

Sürücüler, normalde 15 dakika ulaşım süresi olan Bolu Batı mevkiinden Bolu Dağı Tüneli’ne kadarki bölümü yaklaşık bir buçuk saatte geçebildi

23 Mayıs 2016 00:15

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatilini hafta sonu ile birleştiren tatilciler, dönüşte TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, TEM Otoyolu’nun Ankara yönü, Bolu Dağı Tüneli çıkışından itibaren Abant Kavşağı’na olan  4 kilometrelik bölümü üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle geçen 10 Mayıs’ta 3 ay süreyle ulaşıma kapatıldı.

Ulaşımın, İstanbul yönünde gidiş-geliş olarak sağlandığı bu bölgede, tatil dönüşünde yoğunluk yaşandı. 1 günlük bayram tatilini diğer günler ile birleştirip şehir dışına çıkanlar, dönüşte bu bölgede sıkıntı yaşadı. 

Dubalarla bölünen yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, normalde 15 dakika ulaşım süresi olan Bolu Batı mevkiinden Bolu Dağı Tüneli’ne kadarki bölümü yaklaşık bir buçuk saatte geçebildi. Tatilciler, araç yoğunluğuna rağmen bölgede sürücülerin alternatif güzergâhlara yönlendirilmemesine tepki gösterdi.

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