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Tatil bitti, dönüş yolunda 5 kilometrelik kuyruklar oluştu

Çanakkale Feribot İskelesi'ndeki araç kuyrukları şehir içi trafiğini de etkiliyor

08 Temmuz 2016 20:20

Bayram tatilinin sona ermesiyle yollara düşen tatilciler nedeniyle öğleden sonra TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

İstanbul istikametine doğru gidenler nedeniyle Bekirdere rampası mevkiinde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Gültepe ve Korutepe tünellerinde ulaşımın 2 şeride düşmesi nedeniyle trafikte tıkanma yaşanırken, Bekirdere rampalarında oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç konvoyunda araçlar yavaş ilerledi.

D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ise ulaşımda sıkıntı yaşanmadı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Ankara istikametlerinde ise ulaşımda herhangi bir sorun oluşmadı.

 

Feribotlarda uzun kuyruklar

 

Ege ve Akdeniz tatil bölgelerinden Trakya ve İstanbul'a dönüş yapan tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Çanakkale'den Eceabat ve Kilitbahir'e geçişlerde araç kuyruğu, iskeledeki araç depolama alanının dolması üzerine Demircioğlu Caddesi'ne taştı.

Uzun kuyruklar oluşturan araçlar nedeniyle şehir içindeki trafiği de olumsuz etkilendi. Araç kuyruğu 1 kilometreyi buldu. Havanın da sıcak olması nedeniyle araç içerisindeki bazı sürücü ve yolcular, çareyi aşağı inip gölge yerlerde oturarak serinlemekte buldu

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