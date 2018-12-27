Tatbikatta ortaya çıkan görüntüler gerçeğini aratmadı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN\'da, 27 Aralık 1939 yılında meydana gelen ve Richter ölçeğine göre 7.9 büyüklüğündeki depremin 79\'uncu yıl dönümü nedeniyle tatbikat yapıldı. 20 kurum ve 300 kişilik personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

32 bin 969 kişinin hayatını kaybettiği 27 Aralık 1939 Erzincan depreminin 79\'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikatı Vali Ali Arslantaş da izledi. Tatbikat sırasında çevre güvenliğinin alınması, çöken binaların altında kalan vatandaşların bulunarak kurtarılması, binalarda çıkan yangınlara müdahale edilmesi, binalarda arama kurtarma köpeği ile arama yapılması ve deprem sonrası yaşanacak olumsuzluklara karşı geliştirilen senaryolar canlandırıldı.

Tatbikatta yakınlarını göçük altında kalanları canlandıran Erzincan Üniversitesi öğrencileri arama kurtarma çalışmaları süresince panik anlarını gösterdi. Yakınlarını göçük altında kalarak kaybedenleri canlandıran öğrenciler bir anda ağıtlar yakarak tatbikat alanına giren öğrenciler göçük alanlarındaki güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı ve izleyenleri duygulandırdı.

Erzincan İl Afet Ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, 27 Aralık 1939 depreminin 79’uncu yıl dönümünü anlamlandırmak amacıyla bir deprem tatbikatı düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi: \"Halkımızda farkındalık oluşturmak amacıyla tatbikatımızda gerçek bir deprem afetinde yaşanabilecek tüm olayları senaryo halinde arkadaşlarımız icra ettiler. Üç enkaz burada arama kurtarma, dinleme ve köpekle arama, trafik kazası ve yangına müdahale. Bir yangına müdahalede nasıl sırasıyla elektrik, doğalgaz şebekelerine müdahale edilmesi gerektiğini, ondan sonra da itfaiyenin müdahale edeceğini arkadaşlarımıza bizzat görsel olarak yaptık icra ettik. Bu tatbikatı sadece ilimizin imkan ve kapasitesini değerlendirmek amacıyla Erzincan ekiplerimiz katıldı. 20 kurum ve 300 kişilik bir ekiple bu tatbikatı icra ettik.\"



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