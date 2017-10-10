Tatbikatta askerler senaryo gereği 'kritik tesisleri' ele geçirdi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül\'de başlattığı tatbikat devam ediyor. Askerler bugünkü tatbikatta, temsili kritik düşman tesislerini düzenlediği operasyonla başarılı bir şekilde ele geçirdi.

TSK tarafından Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 23\'üncü gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin de dahil olduğu tatbikatta, askerler temsili olarak belirlenen kritik tesislere operasyon düzenledi. Türk ve Irak askerleri, Arapça bilen tercümanların yardımı ile belirlenen hedefe doğru ilerledi. Tesisleri ele geçirmek için uzun bir yol yürüyen askerler, mısır tarlasının etrafından temsili düşman tesislerine yaklaşarak hücuma geçti. Tesisisin etrafını saran askerler, mevzi alarak tesisi ele geçirdi. Kritik tesislerin temsili olarak ele geçirilmesinin ardından askerler tatbikat alanının ortasında toplandı. Daha sonra askerler gruplar halinde geldikleri noktaya dönerek tatbikatı tamamladı.



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