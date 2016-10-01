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Dünya

'Tatbikat sırasında üşüdüm' dedi Savunma Bakanlığı'na dava açtı!

İngiliz Ordusu'nda görev yapan bir asker iki hafta süren tatbikatlarda sıcak yemek verilmediği ve 'üşüdüğü' gerekçesiyle dava açtı

01 Ekim 2016 19:32

Gana doğumlu olan ancak eskiden İngiliz Ordusu'nda görev yapan Gershon Rawlings, Galler'de iki hafta süren tatbikat sırasında çok fazla soğuğa maruz kaldığı ve ıcak yemek verilmediği  için Savunma Bakanlığı'na 200 bin pound'luk (yaklaşık 778 bin TL) dava açtı. Avukatları 33 yaşındaki Rawlings'in açık havada uyuduğu için ayaklarında uyuşukluk ve karıncalanma olduğunu iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Londra'daki yüksek mahkemede Rawlings'in iki haftalık tatbikat sırasında çok fazla soğuk ve ıslak koşullara maruz kaldığı söylendi.

Ordudaki görevinden istifa eden Rawlings, askerlik sırasında yeterli sıcak yemek ve içecek verilmediğini de önesürdü. Genetik olarak soğuğa karşı diğer insanlara göre daha hassas olduğunu söyleyen Rawlings yaşadıkları yüzünden dezavantajlı konuma düştüğünü ve askerliği bıraktığını söyledi. 

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