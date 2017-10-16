Tatava TV’nin konukları Ezel Akay, Hülya Gülbahar ve Ömer Madra

Artı TV’de yeni yayın döneminde başlayan programlardan biri de siyaset dışı konuların farklı bir üslupla ele alındığı Tatava TV oldu. T24 yazarı Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu haftalık programın ikincisi bu akşam ekranlarda olacak.

Bu akşamki programa rejisör Ezel Akay, kadın hakları savunucusu avukat Hülya Gülbahar ve yazar, akademisyen, radyo programcısı Ömer Madra katılacak.

Siyaset dışı gelişmelerin, toplumsal ve ahlaki sorunların, magazin ve medya dünyasından gelişmelerin, mizahi açıklamaların ele alındığı programda, kültür, bilim, siyaset ve medya insanlarıyla sohbetlere de yer veriliyor. “Farklı, samimi, eğlenceli program” sloganıyla yola çıkan Tatava TV’de televizyonlardan ve sosyal medyadan birçok güncel örnek, caps’ler, çizgi filmler, eski Türk filmlerinden kısa görüntüler ve müzik bölümleri de var.

Hakan Aksay’la Tatava TV her pazartesi 21.00-22.45 saatleri arasında ARTI TV'de yayınlanıyor.

İlk programın linkleri:

Birinci Bölüm: https://youtu.be/CF9wFN2UA-I

İkinci Bölüm: https://youtu.be/1njT7e4ZOV8

Dünyanın Öteki Yüzü devam ediyor

Ayrıca Hakan Aksay yine ARTI TV’de salı akşamları 20.00’de Dünyanın Öteki Yüzü adlı haftalık dış politika programını sunacak.

Daha önce Tele1 kanalında 7 ay kadar yayınlanmış olan programda, ağırlıklı olarak Rusya ve öteki eski Sovyet cumhuriyetlerindeki gelişmeler ve bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri inceleniyor.

ARTI TV uydu (Hotbird 13, 11054, H, 27500 frekanslarıyla) veya internet üzerinden izlenebiliyor.