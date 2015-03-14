Tataristan'daki AVM yangınında kaybolan Türk vatandaşının cesedine ulaşıldı

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde 11 Mart’ta "Admiral" isimli AVM’de çıkan yangında kaybolan Türk vatandaşının cesedine ulaşıldı. Kazım Sümer isimli vatandaşın cesedi arama kurtarma ekiplerince enkaz altında çıkarıldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Sümer’in cenazesi Türkiye’ye gönderilecek.

CHA’da yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, “Kazan'da kapalı bir pazar yerinde meydana gelen yangın felaketi sırasında olay mahallinde bulunan vatandaşımız Kazım Sümer'den haber alınamamaktaydı. Görgü şahitleri tarafından arkadaşlarına yardım etmek için binaya girdiği belirtilen Sümer'in naaşı dün (13 Mart) öğleden sonra arama-kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı” bilgisini verdi.

Cenaze işlemlerinin sürdüğünü belirten Dilmaç, “Merhum vatandaşımızın cenazesi gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkemize nakledilecektir. Kazım Sümer'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.

Arkadaşını kurtarmak istedi

Tataristan’da hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 1989 doğumlu Sümer’in yangın sırasında olay mahallinde olduğu, bir arkadaşını kurtarmak için yanan AVM’ye girdiği belirtiliyor.

Rusya Acil Durum Bakanlığı Volga Bölgesi Başkanı İgor Panşin, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, şimdiye kadar enkazdan 17 cesedin çıkarıldığını açıkladı. AVM’de olduğu iddia edilen 15 civarında vatandaştan ise henüz haber alınamıyor.

Rusya Soruşturma Komisyonu kundaklama dahil, elektrik sisteminde arıza ve diğer yangın kurallarının ihlal edilmiş olabileceği senaryoları üzerinde duruyor. Feci yangında 12 bin metrekare alan kullanılamaz hale gelirken, en az 40 kişi de yaralandı. Yangın sırasında AVM’de bulunan 650 kişi ise çıkmayı başardı.