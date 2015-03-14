T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tataristan'daki AVM yangınında kaybolan Türk vatandaşının cesedine ulaşıldı

Tataristan'da 11 Mart'ta kaybolan Kazım Sümer isimli vatandaşın cesedi arama kurtarma ekiplerince enkaz altında çıkarıldı

14 Mart 2015 17:50

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde 11 Mart’ta "Admiral" isimli AVM’de çıkan yangında kaybolan Türk vatandaşının cesedine ulaşıldı. Kazım Sümer isimli vatandaşın cesedi arama kurtarma ekiplerince enkaz altında çıkarıldı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Sümer’in cenazesi Türkiye’ye gönderilecek.

CHA’da yer alan habere göre, Türkiye Cumhuriyeti Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, “Kazan'da kapalı bir pazar yerinde meydana gelen yangın felaketi sırasında olay mahallinde bulunan vatandaşımız Kazım Sümer'den haber alınamamaktaydı. Görgü şahitleri tarafından arkadaşlarına yardım etmek için binaya girdiği belirtilen Sümer'in naaşı dün (13 Mart) öğleden sonra arama-kurtarma ekiplerince enkaz altından çıkarıldı” bilgisini verdi.

Cenaze işlemlerinin sürdüğünü belirten Dilmaç, “Merhum vatandaşımızın cenazesi gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkemize nakledilecektir. Kazım Sümer'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.

 

Arkadaşını kurtarmak istedi

 

Tataristan’da hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 1989 doğumlu Sümer’in yangın sırasında olay mahallinde olduğu, bir arkadaşını kurtarmak için yanan AVM’ye girdiği belirtiliyor.

Rusya Acil Durum Bakanlığı Volga Bölgesi Başkanı İgor Panşin, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, şimdiye kadar enkazdan 17 cesedin çıkarıldığını açıkladı. AVM’de olduğu iddia edilen 15 civarında vatandaştan ise henüz haber alınamıyor.

Rusya Soruşturma Komisyonu kundaklama dahil, elektrik sisteminde arıza ve diğer yangın kurallarının ihlal edilmiş olabileceği senaryoları üzerinde duruyor. Feci yangında 12 bin metrekare alan kullanılamaz hale gelirken, en az 40 kişi de yaralandı. Yangın sırasında AVM’de bulunan 650 kişi ise çıkmayı başardı.

ETİKETLER

tataristantürkavmyangınrusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24