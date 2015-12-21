Tatari'nin kitabını toplatmaya itiraz: Aylarca "çok satanlar" listesine giren kitap karardan önce okundu mu?

T24

Gaziantep 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin "toplatma" kararı verdiği 25 kitap arasına T24 yazarı Hasan Cemal'in iki kitabıyla birlikte giren gazeteci Tuğçe Tatari'nin "Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim" kitabına konan yasak için de itiraz dilekçesi verildi. Tatari adına Avukat Turgut Kazan ve Aslı Kazan Gilmore ile Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı tarafından hazırlanan dilekçede, kitabın toplatma kararından önce incelenmediği yolundaki izlenime dikkat çekildi, yasaklamanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olduğuna işaret edildi.

Dilekçede, Tatari’ye ait “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” adlı bir kitabın da toplatıldığı hatırlatılarak, “Kararda, kitabın okunup incelendiği izlenimi verecek hiçbir alıntı ve atıf yapılmadan, bütün kitaplar için topluca tam 10 kez ‘Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasının yapıldığı’ kanaatine varıldığının belirtilmesiyle yetinilmiştir” denildi.

Kitabın bir yıl önce basıldığı ve savcılığa teslim edildiği vurgulanırken, şöyle dendi:



“Kitap aylarca ‘en çok satan kitaplar listesinde’ yer almış, yani basılıp bir köşede kalmamış, konuşulmuş, tartışılmış, göz önünde olmuştur. Ama buna rağmen, Basın Yasası’nın 26/1. maddesinde, ‘bir muhakeme şartı olarak’ vurgusuyla gösterilen altı aylık sürede soruşturmaya uğramamış, dava açılmamıştır. Dolayısıyla, toplatma kararındaki bütün kitaplarla birlikte yapılan toptancı değerlendirme ve suçlama yasaya aykırıdır, haksızdır. Böyle toptancı bir yaklaşımla verilen karar; ifade ve basın özgürlüğünün özüne yönelik apaçık bir ihlal niteliği taşımaktadır.