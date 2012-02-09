-Tatar: Türk hükümeti KKTC'ye her zaman destek oldu ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar, Türk hükümetinin gerek ekonomik gerekse siyasi alanda KKTC'ye her zaman destek olduğunu belirterek, ''O bakımdan anavatanımızla ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi, büyüyen ve güçlenen Türkiye Cumhuriyetinin KKTC'ye yapacağı katkılar bizim için çok önemlidir. Bu vesileyle Türk hükümetine teşekkür etmek istiyorum'' dedi. KKTC Maliye Bakanı Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile birlikte Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Anadolu Ajansı'nın yeni ''Editör Masası''nın, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından hizmete açıldığına yönelik haberleri basında takip ettiğini anlatan Tatar, iletişimde teknolojik imkanların önemine işaret etti. KKTC'nin dünyada haksız bir şekilde tecrit edildiğini hatırlatan Tatar, ''Dolayısıyla sesimizi sizler aracılığıyla dünyaya duyurmak bizi fevkalade memnun ediyor. O bakımdan sizlerin başarılarını tebrik ediyoruz, takdirle izliyoruz. Kıbrıs Türkü'nün haberlerini de sizler aracılığıyla dünyaya duyurmak, haklı davamızın sesini duyurmak bizim için çok önemli'' diye konuştu. KKTC'de sürdürdükleri ekonomik programa da değinen Tatar, şöyle konuştu: ''Kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek için Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Ekonomik programımızı başarıyla uyguluyoruz. Çünkü rakamlara bakıldığında çok yüksek olan bütçe açıkları göreceli olarak azaltıldı ve sürdürülebilir bir yapı ortaya çıktı. Tabi ki bazı sorunlar vardır, bu sorunların da aşılması için çalışıyoruz.'' Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'ye yaptığı katkıların çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, bu kapsamda Türkiye üzerinden Kıbrıs'a su götürülmesi için hazırlanan projenin ihale aşamalarının tamamlandığını, 7 Mart 2014'te suyun Kıbrıs'a getirilmesinin planlandığını hatırlattı. Bunların tarihi projeler olduğunu anlatan Tatar, şöyle devam etti: ''Dönem dönem kuraklıktan etkilenen Kıbrıs adasına belki de 50 yıldır Türkiye'den su götürülmesi konuşulmaktadır. Ancak hükümetin başarısı bu noktada da asrın projesini gerçekleştirmek üzere ortaya çıkmıştır, bir kez daha Türk hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bunun Kıbrıs'a katkısı çok büyük olacaktır. KKTC yoluna devam ediyor. Anadolu Ajansı gibi kurum ve kuruluşların da Kıbrıs'a sahip çıkması fevkalade önemlidir.'' -AA Genel Müdürü Öztürk- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk de Tatar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti. Sadece KKTC'nin değil Türkiye'nin de milli kahramanı haline gelen KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın kaybından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Öztürk, ''Kendisi Türkiye'de çok sevilen bir kahraman. Bir siyasetçi, bir devlet adamı, bir düşünür, bir milli mücadele kahramanı...'' dedi. Kıbrıs konusunda Tatar ile aynı düşünceleri paylaştığını belirten Öztürk, ''Biz kendi payımıza düşen kısmıyla daha çok ilgileniyoruz. Anadolu Ajansı olarak Kıbrıs'ta bir büromuz ve TAK haber ajansıyla ortak bir anlaşmamız da var. Onların haberlerini bütün dünyaya yayıyoruz'' diye konuştu. Anadolu Ajansının yeni dönemde yabancı dilde yayınlarının da olacağını anlatan Öztürk, özellikle İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça gibi yayınlara başladıktan sonra Kıbrıs davasının bütün dünyaya bu sefer farklı dillerde tekrar anlatılacağını söyledi.