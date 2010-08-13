Tatar: 'KKTC, sorma gir hanı değil'

T24- KKTC Ercan Havaalanı'nda bavulda 4 bin 500 kaçak cep telefonu ele geçirildi. KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar olay üzerin, ''KKTC, sorma gir hanı değil'' dedi.





KKTC'ye 4 bin 500 kaçak cep telefonu sokmaya çalışan Nizamettin Yıldırım ve Gökhan Yıldırım, Ercan Havaalanı'nda yakalandı.



Dün İstanbul'dan Ercan Havaalanı'na gelen Nizamettin ve Gökhan Yıldırım'a ait 12 bavuldan 2'sini şüphe üzerine açan gümrük memurları, 4 bin 500 kaçak telefona el koydu.



Polis, sözkonusu şahısları, ''toplu kaçakçılık'' suçundan tutuklayarak soruşturma başlattı.



KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar, ülkeye bavul içinde kaçak cep telefonu sokmak isteyen 2 kişiyi Ercan Havaalanı'nda tespit eden gümrük memuruna teşekkür ederek, ''KKTC, sorma gir hanı değil'' dedi.



Tatar, bugün Ercan Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, gümrüklerde beyan edilmesi gerektiği halde beyan edilmeyen eşyalar ele geçirildiğinde, olayın polise havale edilmesi talimatı verdiğini söyledi.



Yolcu beraberinde gümrüğe beyan edilmesi gerektiği halde edilmeyen eşyalar tespit edildiğinde, bugüne kadar izlenen yolun, vergileri ödendiğinde bu eşyaların serbest bırakılması olduğunu anlatan Tatar, bundan sonra eşya sahipleriyle anlaşma yapılmayacağını, gümrükten izinsiz mal geçirmeye çalışanların polise havale edileceğini söyledi.



Tatar, "Bu işler büyük boyutlara ulaşabilir. O nedenle Gümrük Müdürü'ne talimat verdim, bundan sonra kaçak eşyayla yakalananlar polise verilecektir" dedi.



