Tata kimseye yaranamadı

Sanayi devi Tata'nın Nano marka arabayı üretecek fabrikadan vazgeçme kararını protesto eden binlerce gösterici, trafiği engelleyerek, dünyanın en ucuz otomobilinin Singur'da üretilmesini isteyen sloganlar attı.Bazıları demir çubuklar ve sopalar taşıyan göstericilerin trafiği engellemek için kazdıkları çukurlar yüzünden, yakındaki Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'ya giden yolda binlerce araç mahsur kaldı. Trafiğin durduğu bölgede çevik kuvvet polisleri önlem aldı.Yüzde 90'ı tamamlanan fabrika şantiyesinin yakınında çayhane işleten Kamu Maji isimli Hintli, durdurulan projenin bir ekonomik patlama yapacağını söyleyerek, "Satışlarımız üçe katlanmıştı" dedi.Tata firması, dün dünyanın en ucuz otomobilini üretmek üzere ülkenin doğusunda inşa etmekte olduğu fabrikayı tamamlamaktan haftalardır süren protesto gösterileri yüzünden vazgeçtiğini açıklamıştı.Tata Grubun Başkanı Ratan Tata, Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da düzenlediği basın toplantısında, "Bombalar atılırken, işçiler sindirilirken, bir fabrikayı polis korumasında çalıştıramazsınız" demişti.Nano marka aracı üretecek fabrikanın inşaatının yüzde 90'ı tamamlanmış, ancak haftalardır süren gösteriler, son bir ayda inşaat çalışmalarını durdurmuştu. Aracın 2 bin 500 dolarlık bir fiyatla satılması planlanıyordu.Batı Bengal'in komünist hükümeti Tata firmasına destek verirken, köylüler ve siyasi militanlar, sanayi bölgesi yapmak için tarım topraklarına el konulduğu gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor.Batı Bengal, bir milyardan fazla insanın üçte ikisinin geçimini tarımdan sağladığı Hindistan'da, tarım arazileri üzerinde fabrika kurulması yüzünden ulusal tartışmaların merkezi haline geldi.Yılda 250 bin adet araç üretecek fabrika için 350 milyon dolar yatırım yapan firmanın yöneticisi Ratan Tata, geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, 30 yıldır komünist parti tarafından idare edilen, ancak yerli ve yabancı yatırıma sıcak bakan Batı Bengal eyaletindeki gösteriler durmazsa, Nano'nun üretimini başka yere kaydırabileceklerini söylemişti.Tata Grup, otomotiv sektörünün yanı sıra çelik sanayisi, yazılım hizmetleri, oteller, kimya sektörü ve sigorta alanlarında faaliyet gösteriyor.