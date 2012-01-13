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Dünya

Taşralı Rus kızlar eş arıyor!

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinde yayınlanan ankete göre, 17-30 yaşları arasındaki...

13 Ocak 2012 02:00

T24 - Bir Rus gazetesinde yayınlanan anket 17-30 yaşları arasındaki taşralı eski Sovyet  Cumhuriyetlerinin vatandaşı kızların evlenme amacıyla Moskova'ya akın ettiğini gösterdi.




Taşradan ve eski Sovyet ülkelerinden başkente taşınan genç kızların yüzde 40'ı "koca bulmak uğruna" Moskova'ya göç ettiğini itiraf etti.

Komsomolskaya Pravda gazetesinin haberine göre, Moskova Hemşehriler Birliği, Moksova'da yaşayan taşralı ve eski Sovyet cumhuriyetlerinin vatandaşı 17-30 yaş arasındaki gelin adayları arasında anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 40'ı "Evlenmek umuduyla Moskova'ya geldim" cevabını verdi. Anket katılımcılarının yüzde 35'i evleneceği kişide aradığı başlıca özelliklerin "erkeksilik" ve "kendi ayakları üzerinde durabilmesi" olduğunu söyledi. Moskova'da aradığı eş adayının yüksek gelirli olmasına önem veren taşralı genç kızların oranı ankete yüzde 19 olarak yansıdı. Ankete katılanların yüzde 15'i ise "Evleneceğim erkek her şeyden önce şefkatli olmalı" dedi. Diğer yandan anket, taşradan ve eski Sovyet ülkelerinden Moskova'ya gelen genç kızların tamamının dış görünüşünün değişime uğradığını da gösterdi. Anket katılımcılarının hepsi başkente taşındıkları ilk aylarda saç şekillerini, saç renklerini ve giyiniş tarzlarını değiştirdiklerini söyledi.



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