-Taşpınar: Üstesinden geliriz İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - İstanbul Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar, İstanbul'un 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na adaylığının kendilerini çok mutlu ettiğini, son yıllarda düzenledikleri büyük organizasyonlardaki başarılarıyla olimpiyatı çok iyi bir şekilde düzenleyebileceklerini kaydetti. Tamer Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un adaylığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklamasının, hükümetin desteğinin bu işin arkasında olduğunu gösterdiğini belirterek, ''Bu çok mutluluk verici bir olay. Zaten başından beri Başbakanımızın spora bakışı belli. Eğer 2020 Olimpiyat Oyunları'nı alabilirsek, hükümet desteği de arkamızda olduktan sonra üstesinden rahatlıkla geliriz'' diye konuştu. -''Dev organizasyonlar yaptık''- İstanbul'da çok büyük uluslararası spor organizasyonları gerçekleştirdiklerini kaydeden Tamer Taşpınar, şöyle devam etti: ''Bu dev organizasyonlardan çok büyük tecrübeler edindik. İstanbul, Formula 1, UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Kupası finali, Dünya Basketbol Şampiyonası finali, Bayanlar Tenis Şampiyonası başta olmak üzere birçok organizasyona ev sahipliği yaptı. 2011 Dünya Güreş Şampiyonası, 2011 Modern Pentatlon Yıldız A Dünya Şampiyonası, 2011 Dünya Okçuluk Şampiyonası, 2012 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, 2011, 2012, 2013 WTA Championships Tenis Turnuvası, 2012 THY Avrupa Basketbol Ligi Dörtlü Finali de İstanbul'da yapılacak. Ayrıca İstanbul, 2012 Avrupa Spor Başkenti seçildi. İstanbul, yılda ortalama 80'e yakın uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Bu uluslararası organizasyonlardaki başarılarımız bizi adım adım olimpiyata taşıyor.'' -''İstanbul büyük mesafe kat etti''- İstanbul'un daha önce de olimpiyatlara aday olduğunun hatırlatılması üzerine Tamer Taşpınar, ''İstanbul, altyapı ve spor tesisleri bakımından büyük mesafeler kat etti. İstanbul, ulaşım ve altyapı olarak çok büyük değişiklikler yaşıyor. Türkiye değiştiği gibi İstanbul da değişti. Önemli tesisler yaptık. Gözle görülür derecede önemli yatırımlar oldu. Bundan sonra olimpiyatlarda kullanılabilecek tesisler yapacağız. Mevcut tesislerimiz de gözden geçirip dizayn edilecektir. Olimpiyatlara adaylığımız bizleri yeniden heyecanlandırmıştır'' ifadelerini kullandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da bazı değişiklikler yapmayı planladıklarını anlatan Taşpınar, stadın olimpiyatlara yakışır bir şekilde modernize edileceğini kaydetti. Diğer birçok branşta yarışların yapılacağı salonların hazır olduğunu belirten Taşpınar, kürek, kano, yelken gibi branşlarda eksiklerinin bulunduğunu, bunları da en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. -''Aynı ülkelerin yeniden yapması şık değil''- İstanbul'un, 2020 için aday olan diğer kentlere göre artılarının olduğunu anlatan Taşpınar, daha önce İspanya, İtalya ve Japonya'da olimpiyat düzenlendiğini hatırlatarak, ''Bu nedenle Roma, Tokyo ve Madrid'e göre bizim daha avantajlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı ülkelerin yeniden olimpiyat yapmasını çok şık bulmuyorum. Olimpiyatların İstanbul'da yapılmasının Başbakanımızın da üzerinde durduğu gibi medeniyetler ittifakına da katkıda bulanacağını düşünüyorum'' dedi. -''Tüm kurumlar koordineli çalışıyor''- İstanbul Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar, olimpiyatın İstanbul'a alınması için tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışacağını ifade ederek, ''Tüm kurumlar, olimpiyat için el ele verip çalışacak. Belediye ile koordineli çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Kadir Topbaş olayın içinde. Tüm kurumlarıyla bu organizasyon sağlanmış vaziyette'' dedi.