Taşnak Partisi: Hükümetten çekiliriz

Ermenistan'da koalisyon ortağı aşırı milliyetçi Taşnak Partisi, Ermenistan ile Türkiye arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik ortak açıklamayı kınayarak, "hükümetten çekilme tehdidinde" bulundu.



Taşnak Partisi, arabulucu İsviçre, Türkiye ve Ermenistan'ın ortak açıklamalarını "olumsuz karşıladığını" ve "hükümetteki varlığını, gelecek günler içerisinde gözden geçireceğini" açıkladı.



Taşnak partisinden yapılan açıklamada, ilişkilerin normalleşmesinin ancak, Türkiye'nin Ermeni iddialarını "tanımasından" sonra mümkün olabileceği iddia edilerek, "ilişkilerin, gelecek kuşakların, ülkenin ve ulusal çıkarların aleyhine olacak şekilde normalleşmesi bizim için kabul edilemezdir" denildi. Açıklamada, bu ortak bildirinin tam da 24 Nisan öncesine isabet etmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.



Ermenistan'ın 131 sandalyeli parlamentosunda 16 sandalyesi bulunan Taşnak'ın koalisyondan çekilmesi, hükümetin parlamentodaki desteğini etkilemiyor.