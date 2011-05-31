-TAŞLI VE MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRIDA TUTUKLAMA ŞIRNAK (A.A) - 31.05.2011 - Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerine taşlı, sapanlı ve molotofkokteylli saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 27 kişiden 22'si tutuklandı. Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cizre ilçesinde değişik tarihlerde yasa dışı slogan attıklar, barikat kurarak yol kapattıkları, izinsiz gösterilere katıldıkları, güvenlik güçlerine taşlı, sapanlı ve molotofkokteylli saldırıda bulundukları, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ileri sürülen 27 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, Emniyet müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılan 27 kişiden, 22'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.