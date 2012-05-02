'Taslak hayata geçerse, erken evlilik yapanların eğitim hayatı biter'

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun CHP’li Üyesi Balıkesir Milletvekili Nedret Akova, liseli öğrencilerin evlenmelerinin Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme ve Medeni Kanuna aykırı olduğunu söyledi. “Çocukların gerçekleştirdiği her evlilik erkendir” diyen Akova, anne ve bebek ölümleri rakamlarının vahim tabloyu ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye’de 15-19 yaş arası yapılan doğumlarda anne ve bebek ölüm riski, yetişkin hamileliklerine göre dört kat fazla. Dünyada her 10 çocuktan birinin annesi çocuk yaşta. Dünyada son araştırmalara göre, önlem alınmazsa önümüzdeki on yıl içinde çocuk gelin sayısı 100 milyonu geçecek.Türkiye’de 18 yaşın altında evlendirilen kadınların oranı yüzde 28

Akova’ya göre, taslak yönetmelikle, devlet liseli öğrencilere okurken evlenmelerin yolunu açıyor. Taslak, kız ve erkek çocuklar için bir tehdit. Erken evlilik, eğitimin yarıda kalması anlamına geliyor. Geçim derdi, ev hayatı çocukların taşıyamayacakları kadar büyük bir yük.