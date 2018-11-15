Taslak Brexit anlaşmasında Türkiye ile ilgili neler var?

İngiltere kabinesi tarafından onaylanan ve Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecinin ayrıntılarını belirleyen 585 sayfalık belgenin bir bölümü göç anlaşması nedeniyle Türkiye'ye yapılacak mali yardımlara ayrıldı.

Taslak metnin 6. Bölümü'nde yer alan 155. maddede, İngiltere'nin anlaşmanın yürürlüğe girme tarihine kadar göçmenlerle ilgili olarak Türkiye ile varılan uzlaşma kapsamındaki mali yardımlara yönelik taahhütlerini yerine getireceği belirtildi.

Aynı maddede, ayrıca İngiltere'ye AB'nin Türkiye ile yapılan göç anlaşmasıyla ilgili kurulacak birimlerine katılma hakkı da tanındı.

Türkiye üzerinden Avrupa'ya yönelik mülteci akınının artmasının ardından taraflar bu gidişleri sınırlamak üzere bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında, Avrupa'da ortak mülteci merkezlerinin kurulması ve birlik içinde göçmenlerin hareketinin kısıtlanması öngörülüyor.

AB, bu anlaşma kapsamında ayrıca Türkiye'ye iki dilim halinde 3 milyar euro olmak üzere, toplamda 6 milyar euro yardım yapmayı kabul etti.

Teknik metinde Ankara Anlaşması yok

İngiliz kabinesinin üzerinde uzlaşmaya vardığı Brexit anlaşma taslağında ise Türkiye vatandaşlarının Birleşik Krallık'ta iş kurmasına izin veren Ankara Anlaşması'nın akıbetıne yönelik herhangi bir ifade yer almıyor.

Ancak hukuk uzmanları, bu imkan Ankara Anlaşması kapsamında tanındığı için İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla birlikte anlaşmanın da geçersiz olacağını söylüyor.

İngiltere, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'nın hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin düzenlemesini uygulayan tek AB üyesi.

Brexit sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara Anlaşması ile tanınan iş vizesi uygulamasının devamı için Türkiye ile İngiltere arasında ayrı bir anlaşma yapması gerekiyor.

Taslak anlaşma kabul edilsin ya da edilmesin İngiltere, 29 Mart 2019'da AB üyeliğinden çıkmış olacak.

Ancak Aralık 2021'e kadar mevcut durumun devam edeceği bir geçiş süreci öngörülüyor.

Bu dönemde ilişkilerin, İngiltere halen AB üyesiymiş gibi devam etmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, İngiltere'nin 29 Mart 2019'dan itibaren Türkiye vatandaşlarından Ankara Anlaşması kapsamında vize başvurusu almaya devam edip etmeyeceği ile belirsizliğini koruyor.