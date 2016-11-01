Taslak anayasada Erdoğan’a 3 yetki: Bakan atama-görevden alma, Bakanlar Kurulu’na sürekli başkanlık, partiyle bağ kurma!

AKP’de ‘başkanlık sistemi’ne ilişkin çalışmalar hızlandırılırken, hazırlanan taslak anayasaya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a üç yetki veriliyor. Erdoğan’a da sunulan ve hem milletvekili hem başkanlık seçiminin 2019'da yapılmasını öngören taslağa göre, Cumhurbaşkanı’na o zamana kadar 'bakan atama-azletme, Bakanlar Kurulu'na sürekli başkanlık etme ve partiyle bağ kurma' yetkileri verilecek.

Taslağa göre, YÖK, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, HSYK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve rektörlerin atanmasının da ‘başkan’ tarafından yapılması planlanıyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın dar bir kadroyla üzerinde çalıştığı 'tam başkanlık sistemi', partinin 2011’de uzlaşma komisyonuna sunduğu metin üzerinden hazırlanıyor. Çıkan ön taslak, geçen hafta Erdoğan ile paylaşılırken 15-20 madde olması öngörülen başkanlık bölümünün bağlantılı hükümlerle 30 maddeye çıktığı belirtiliyor. Metin, Erdoğan’ın uyarılarına göre revize edilecek.

MHP’nin talebiyle 2019’da seçim

Taslak, MHP’nin talebi nedeniyle 2019’da seçim üzerine kuruluyor. Buna göre, referandumda başkanlık sistemi kabul edilirse, uygulanması ve seçimi 2019 yılına bırakılacak. Ancak bu geçiş döneminde Cumhurbaşkanı’nın bazı yetkileri hemen kullanması sağlanacak.

Yetki kullanımında 2 aşama öngörülüyor. Bazı yetkilerin kullanımı, bugünkü sistemle seçilen hükümet de dikkate alınarak, 2019’dan sonraya bırakılacak. Ancak Cumhurbaşkanı 2019’a kadar, en az 3 yetkiyi kullanacak. Cumhurbaşkanı, “Bakanlar Kurulu’na sürekli başkanlık etmek, bakanların atama ve görevden alınmalarına karar vermek, partisiyle tekrar bağının kurulması” düzenlemelerinden, 2019 beklenmeden yararlanacak.

Başkan ‘devletin ve yürütmenin’ başı olacak. İç ve dış siyaset başkan eliyle yürütülecek. Başkomutanlık sıfatı taşıyacak. TBMM tarafından çıkartılan kanunları onaylayıp veto edebilecek, referandum kararı verebilecek. Başkan adayları, seçimlerden önce başkan yardımcısının kim olacağını da açıklayacak. Bakanlar, parlamento dışından başkan tarafından atanacak.