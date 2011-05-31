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TAŞLA YARALANAN POLİS AMELİYATA ALINDI TRABZON (A.A)

31 Mayıs 2011 20:17

-TAŞLA YARALANAN POLİS AMELİYATA ALINDI TRABZON (A.A) - 31.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna Hopa'da yapılan taşlı saldırı sırasında yaralanan Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup polis memurunun, beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındığı bildirildi. Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, Başbakan Erdoğan'ın Hopa mitinginin ardından yaralanan polis memurunun Hopa Devlet Hastanesinden ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini belirtti. Tepe, beyin kanaması teşhisi konulan polis memurunun ameliyata alındığını kaydetti. Hopa Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan AK Parti mitinginin ardından Başbakan Erdoğan, seçim otobüsü ile helikopter pistinin bulunduğu bölgeye hareket ettiği sırada, seyir halinde olan konvoya bazı kişiler tarafından taş atılmıştı. Güvenlik güçlerince olayları önlemek için havaya uyarı ateşi açılırken, Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup bir polis memuru yaralanmıştı. Yaralanan polisin, miting otobüsünün üzerinde olduğu, atılan taşın kafasına isabet etmesi sonucu yere düştüğü belirtilmişti.

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