T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taşla güvenlik kameralarını kırıp soygun yaptılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlıklarını çalan 5 hırsız, yakalanmamak için güvenlik kamerasını taşla kırdı

13 Nisan 2018 13:07

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlıklarını çalan 5 hırsız, yakalanmamak için güvenlik kamerasını taşla kırdı. Binadaki diğer kamerayı fark etmeyen hırsızların 2\'si yakalanıp tutuklandı.
Olay Seyhan ilçesi Ova Mahallesi\'ndeki iş yerinde meydana geldi. Mustafa Sekitmen\'e ait asansör firmasına gelen Serdar K., Yusuf K., Serdar K., Samet Ç., ve Ercan İ., gündüz saatlerinde iş yeri çevresinde keşif yaptı. Bahçede bulunan güvenlik kamerasını gören şüpheliler soygun anında yakalanmamak için elleriyle yüzlerini gizleyip, güvenlik kamerasını taşla kırdı.
Gece iş yerine tekrar gelen soyguncular, 15 bin lira değerindeki 1 tonluk asansör denge ağırlığını çaldı. Hırsızlık anı iş yerindeki başka bir güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti. Kimleri tespit edilen soygunculardan Serdar K. ve Yusuf K. kısa sürede yakalandı. İki zanlı emniyetteki sorgularında suçlarını kabul etti. Mahkemeye çıkarılan Serdar K. ve Yusuf K. tutuklandı. Polis diğer 3 firari zanlıyı yakalamaya çalışıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANABinadakiOlay SeyhanOva MahallesiSekitmenSerdarYusufSametErcanBahçedeGeceHırsızlıkHırsızlık Büro AmirliğiKimleriMahkemeyePolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24