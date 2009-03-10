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Ekonomi

Taşköprü sarımsağı Avrupa yolcusu

Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, Reis Gıda'nın 'Hayatı kolaylaştıran ürünler projesi' ile İngiltere ve Almanya pazarına girmeye hazırlanıyor.

10 Mart 2009 02:00

Kastamonu'da yetişen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, Reis Gıda'nın "Hayatı kolaylaştıran ürünler projesi" ile İngiltere ve Almanya'ya pazarına girmeye hazırlanıyor.

Sarmoni Sarımsak Entegre Tesisi Müdürü Orhan Reis, Reis Gıda'ya ait tesisin Türkiye'deki ilk Sarımsak Entegre Tesisi olma özelliğine de sahip olduğunu söyledi.

Uzun süren ön çalışmanın ardından geçen yıl "Hayatı kolaylaştıran ürünler projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydeden Reis, şu bilgileri verdi:

"Sarımsağın Türkiye'deki kullanımını artırmak düşüncesinden yola çıkarak bu projeyi başlattık. Türkiye'de bir ilk olarak el değmeden üretilip soyulmuş soğan ve sarımsağı ambalajlayarak pazara sunduk. Bu proje henüz yeni olmasına rağmen gerek ülke çapında, gerekse uluslararası pazarda beklentilerinin üzerinde taleple karşılaştı. Yaptığımız protokollerle yüzde 95 anlaşma noktasında olduğumuz İngiltere ve Almanya'ya tamamı Taşköprü sarımsağı olan ürünlerden göndermeye hazırlanıyoruz."

Türkiye'de kişi başına düşen sarımsak tüketiminin çok düşük seviyede olduğunu, bunun nedenini de sarımsağın kokusuna ve soyulmasındaki zorluğa bağladıklarını vurgulayan Reis, şunları söyledi:

"Yaptığımız anketlerde, özellikle çalışan bayanların piyasaya sunduğumuz ürünle sarımsak kullanımının artabileceği sonucuna ulaştık. Bundan yola çıkarak, 75, 200, 500 ve 1000 gramlık soyulmuş diş sarımsak ile 500 ve 1000 gramlık soyulmuş soğanı doğal haliyle piyasaya sunduk. Bunun yanında bu ürünler 3 ay raf ömrüne sahip, dipfrizlerde ise 1 yıl muhafazası mümkün. Böylelikle 9 ay muhafaza edilebilen Taşköprü sarımsağının ömrünü 12 aya çıkartabildik."

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