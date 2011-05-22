-TAŞKINLIK YAPAN 94 KİŞİ TUTUKSUZ YARGILANACAK ŞANLIURFA (A.A) - 22.05.2011 - Şanlıurfa'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçiş güzergahında taşkınlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden dün yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapıldı. Polis kamerasının olay günü kaydettiği görüntüler de basın kuruluşlarına dağıtıldı. Şanlıurfa bağımsız milletvekili Zülfikar İzol'un taraftarlarının kentin muhtelif yerlerine Seçim Kanunu'na aykırı şekilde afiş astığı, ayrıca Başbakan Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyareti sırasında konvoya karışan 3 aracın güvenliği tehlikeye düşürdüğü belirtilen açıklamada, bazı kişilerin de araçlarından pankart çıkartmaya çalıştığı belirtildi. Aynı güzergahta konvoya karışan bir minibüste bulunan ve protesto etmek isteyen 20 kişinin gözaltına alındığı, olayların devamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun Abide Kavşağı'ndan geçişi sırasında İzol'un seçim bürosunun önünde 400 kişilik bir grubun görüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, özetle şunlar kaydedildi: ''Sayın başbakanımızın Abide Kavşağı istikametinden Hilton Oteli'nin açılışına giderken geçiş güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirler alınmış, bu sırada seçim bürosunun önünde bulunan grup, bir anda ayağa kalkarak tedbir almış olduğumuz İpekyol Caddesi'ne taş ve sopalarla saldırmaya başlamıştır. Güvenlik görevlilerimizin uyarılarına rağmen şahıslar taş, soda şişeleri ve tabureleri yola atmaya devam etmiştir. Ayrıca binanın üst katından polise taş, sopa, metal parçaları, saksı atılmış ve görevlilere mukavemette bulunulmuştur. Kafasına metal merdiven isabet eden bir polis memuru da ağır yaralanmıştır. Görevlilere saldıran 74 kişi yakalanmış, yapılan aramalarda ruhsatlı 3 tabanca ele geçirilmiştir.'' Bu arada gözaltındaki 94 kişi, ''Kabahatler Kanunu'na muhalefet ettikleri'' gerekçesiyle haklarında işlem yapıldıktan sonra Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. -MİLLETVEKİLİ İZOL'UN AÇIKLAMASI Şanlıurfa bağımsız milletvekili Zülfikar İzol da düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında herhangi bir protesto eylemi yapmak istemediklerini iddia etti. Güvenlik güçlerinin konvoyun geçişi esnasında grubu uyardığını savunan İzol, şunları kaydetti: ''Konvoyun geçişinde herhangi bir olumsuzluk yapmadık. Biz sayın başbakan ile aynı partiyi kurduk, aynı yolda yürüdük. Ülkemize ciddi hizmetler yaptık. Ancak burada gerçekten büyük bir haksızlığa uğradık'' dedi. Şanlıurfa'da 21 Mayıs 2011 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında taşkınlık yapan gruba polis müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmış, 1'i ağır 15 polis memuru yaralanmıştı.